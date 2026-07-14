Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Manis Radovan Pankov Usai Resmi Gabung Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:25 WIB
Janji Manis Radovan Pankov Usai Resmi Gabung Persija Jakarta
Radovan Pankov resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Lini pertahanan Persija Jakarta resmi mendapatkan suntikan tenaga baru asal Serbia, Radovan Pankov. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini menegaskan kesiapannya untuk menjawab kepercayaan manajemen dengan menyajikan performa terbaik yang konsisten di atas lapangan sepanjang musim depan.

Radovan Pankov menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta. Pemain berusia 30 tahun itu resmi diumumkan oleh manajemen klub pada Selasa (14/7/2026) siang WIB.

Persija Jakarta mengikat Pankov dengan kontrak berdurasi dua musim. Macan Kemayoran -julukan Persija- mendatangkannya secara gratis setelah berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Legia Warszawa pada 2024.

Meski sempat berstatus tanpa klub setelah masa baktinya habis, Pankov datang ke Persija Jakarta dengan ambisi besar. Bek berpaspor Serbia itu menegaskan siap untuk membantu Persija mencapai target musim depan.

1. Motivasi Tinggi

“Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya," kata Pankov dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

"Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu tim, memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, dan berjuang bersama rekan-rekan untuk mencapai target klub,” tambahnya.

Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)
Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)

Pankov berkomitmen untuk membalas kepercayaan yang diberikan oleh Persija Jakarta. Dia juga siap untuk menjalani proses adaptasi untuk mengenal kultur sepak bola Indonesia.

"Saya mengetahui bahwa Persija memiliki sejarah panjang dan suporter yang sangat luar biasa. Saya ingin segera mengenal tim, beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan membalas kepercayaan klub melalui kerja keras serta penampilan yang konsisten,” imbuh Pankov.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/49/3230058/kyohei_yoshino-wRk8_large.jpg
Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Cerezo Osaka Kyohei Yoshino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/49/3230004/persija_jakarta_resmi_mendatangkan_eks_bek_legia_warszawa_radovan_vankov-9EGW_large.jpg
Resmi, Persija Jakarta Datangkan Eks Bek Legia Warszawa Radovan Pankov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/49/3229854/igor_tolic-OT7q_large.jpg
Sambut Musim Baru, Igor Tolic Buka-bukaan soal Tantangan Pertama di Latihan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/49/3229843/luka_menalo-mWAi_large.jpg
Nyaman di Kota Kembang, Rekrutan Baru Persib Luka Menalo Terpikat Keramahan Warga Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/14/11/1728257/fifa-setujui-permintaan-khusus-argentinapakai-jersey-biru-tua-saat-lawan-inggris-bda.webp
FIFA Setujui Permintaan Khusus ArgentinaÂ Pakai Jersey Biru Tua Saat Lawan Inggris
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/14/abdoulaye_fall.jpg
Gagal di Piala Dunia 2026! Dokter Timnas Senegal Ternyata Spesialis Kandungan, Bukan Olahraga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement