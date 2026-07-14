Janji Manis Radovan Pankov Usai Resmi Gabung Persija Jakarta

JAKARTA - Lini pertahanan Persija Jakarta resmi mendapatkan suntikan tenaga baru asal Serbia, Radovan Pankov. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini menegaskan kesiapannya untuk menjawab kepercayaan manajemen dengan menyajikan performa terbaik yang konsisten di atas lapangan sepanjang musim depan.

Radovan Pankov menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta. Pemain berusia 30 tahun itu resmi diumumkan oleh manajemen klub pada Selasa (14/7/2026) siang WIB.

Persija Jakarta mengikat Pankov dengan kontrak berdurasi dua musim. Macan Kemayoran -julukan Persija- mendatangkannya secara gratis setelah berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Legia Warszawa pada 2024.

Meski sempat berstatus tanpa klub setelah masa baktinya habis, Pankov datang ke Persija Jakarta dengan ambisi besar. Bek berpaspor Serbia itu menegaskan siap untuk membantu Persija mencapai target musim depan.

1. Motivasi Tinggi

“Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya," kata Pankov dikutip dari rilis resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).

"Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu tim, memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, dan berjuang bersama rekan-rekan untuk mencapai target klub,” tambahnya.

Radovan Vankov (Foto: Persija Jakarta)

Pankov berkomitmen untuk membalas kepercayaan yang diberikan oleh Persija Jakarta. Dia juga siap untuk menjalani proses adaptasi untuk mengenal kultur sepak bola Indonesia.

"Saya mengetahui bahwa Persija memiliki sejarah panjang dan suporter yang sangat luar biasa. Saya ingin segera mengenal tim, beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan membalas kepercayaan klub melalui kerja keras serta penampilan yang konsisten,” imbuh Pankov.