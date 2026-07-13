Nyaman di Kota Kembang, Rekrutan Baru Persib Luka Menalo Terpikat Keramahan Warga Bandung

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Luka Menalo, membagikan cerita seputar kesan pertamanya setelah mendarat di Kota Kembang. Pemain asal Bosnia-Herzegovina tersebut mengaku langsung jatuh cinta dengan kehangatan dan keramahan warga lokal.

Walaupun baru menghabiskan waktu beberapa hari di Paris van Java, Menalo menilai atmosfer lingkungan di sekitarnya terasa sangat menyenangkan. Baginya, Bandung merupakan tempat tinggal yang sangat ideal dan nyaman.

"Ini kota yang sangat bagus. Orang-orang di sini sangat ramah dan ada banyak tempat bagus untuk dikunjungi, untuk makan, dan untuk dinikmati. Untuk kesan pertama, ini sangat bagus," ujar Menalo, dikutip dari laman resmi Persib, Senin 13 Juli 2026.

1. Cuaca Sempurna

Daya pikat Bandung tidak hanya datang dari penduduknya yang ramah, tetapi juga dari aspek geografisnya. Mantan penggawa Dinamo Zagreb ini secara khusus melemparkan pujian untuk kondisi cuaca di Kota Kembang.

Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)

Bagi Menalo, iklim di Bandung saat ini jauh lebih bersahabat dan menyegarkan dibandingkan dengan situasi di negara asalnya. Saat ini, Bosnia-Herzegovina kabarnya sedang dihantam oleh gelombang musim panas yang cukup ekstrem.

"Cuacanya sempurna. Di rumah saya sekarang sedang musim panas dan rasanya lebih panas daripada di sini. Saya sangat menikmati cuacanya," sambung Menalo.

Menalo juga menambahkan dirinya mendapatkan informasi menarik mengenai konsistensi iklim di kota ini. Fakta bahwa kesejukan Bandung bertahan hampir sepanjang tahun membuatnya merasa sangat takjub.