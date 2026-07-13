Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nyaman di Kota Kembang, Rekrutan Baru Persib Luka Menalo Terpikat Keramahan Warga Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |15:41 WIB
Nyaman di Kota Kembang, Rekrutan Baru Persib Luka Menalo Terpikat Keramahan Warga Bandung
Pemain Persib Bandung, Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Luka Menalo, membagikan cerita seputar kesan pertamanya setelah mendarat di Kota Kembang. Pemain asal Bosnia-Herzegovina tersebut mengaku langsung jatuh cinta dengan kehangatan dan keramahan warga lokal.

Walaupun baru menghabiskan waktu beberapa hari di Paris van Java, Menalo menilai atmosfer lingkungan di sekitarnya terasa sangat menyenangkan. Baginya, Bandung merupakan tempat tinggal yang sangat ideal dan nyaman.

"Ini kota yang sangat bagus. Orang-orang di sini sangat ramah dan ada banyak tempat bagus untuk dikunjungi, untuk makan, dan untuk dinikmati. Untuk kesan pertama, ini sangat bagus," ujar Menalo, dikutip dari laman resmi Persib, Senin 13 Juli 2026.

1. Cuaca Sempurna

Daya pikat Bandung tidak hanya datang dari penduduknya yang ramah, tetapi juga dari aspek geografisnya. Mantan penggawa Dinamo Zagreb ini secara khusus melemparkan pujian untuk kondisi cuaca di Kota Kembang.

Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)
Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)

Bagi Menalo, iklim di Bandung saat ini jauh lebih bersahabat dan menyegarkan dibandingkan dengan situasi di negara asalnya. Saat ini, Bosnia-Herzegovina kabarnya sedang dihantam oleh gelombang musim panas yang cukup ekstrem.

"Cuacanya sempurna. Di rumah saya sekarang sedang musim panas dan rasanya lebih panas daripada di sini. Saya sangat menikmati cuacanya," sambung Menalo.

Menalo juga menambahkan dirinya mendapatkan informasi menarik mengenai konsistensi iklim di kota ini. Fakta bahwa kesejukan Bandung bertahan hampir sepanjang tahun membuatnya merasa sangat takjub.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/49/3229637/adam_alis-lbd0_large.jpg
Persiapan Musim Baru, Adam Alis Antusias Tatap Latihan Perdana Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/49/3229452/denis_kolinger_siap_menjadi_bek_andalan_persija_jakarta_persijaid-g52J_large.jpg
Bertinggi 199 Sentimeter, Denis Kolinger Dijamin Perkuat Pertahanan Persija Jakarta di Musim 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/49/3229471/denis_kolinger_siap_membela_persija_jakarta_persijaid-3i12_large.jpg
The Jakmania Jadi Alasan Denis Kolinger Tak Sabar Perkuat Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/49/3229567/ryo_matsumura_resmi_berpisah_dengan_persija_jakarta-oJbp_large.jpg
Ryo Matsumura dan Persija Jakarta Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/13/11/1727815/bellingham-vs-messi-pertarungan-dua-maestro-nomor-10-vxm.webp
Bellingham vs Messi: Pertarungan Dua Maestro Nomor 10
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/27/veda_ega_pratama_finis_keenam_di_moto3_spanyol.jpg
Veda Ega Pratama Tak Puas Finis ke-8 di Moto3 Jerman 2026, Siap Balas di Silverstone
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement