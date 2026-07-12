The Jakmania Jadi Alasan Denis Kolinger Tak Sabar Perkuat Persija Jakarta

BEK asal Kroasia, Denis Kolinger, antusias bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain 32 tahun itu mengaku tidak sabar unjuk gigi di depan The Jakmania -suporter Persija Jakarta.

Persija Jakarta akhirnya mengumumkan Denis Kolinger sebagai tambahan kekuatan di lini pertahanan. Pemain berpaspor Kroasia itu diumumkan sebagai rekrutan baru Persija pada Jumat 10 Juli 2026 malam WIB.

Denis Kolinger menjadi pemain kelima yang diumumkan sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Sebelumnya, sudah ada Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, dan Kerim Memija.

1. Denis Kolinger Kenyang Pengalaman di Eropa

Seperti pemain baru lainnya, Denis Kolinger sudah cukup kenyang pengalaman dalam kariernya. Ia tercatat pernah membela sejumlah klub Eropa seperti NK Zagreb (Kroasia), NK Lokomotiva (Kroasia), Vejle BK (Denmark), dan CFR Cluj (Rumania).

Denis Kolinger juga berpengalaman main di Liga Konferensi Eropa hingga Timnas Kroasia bebagai kelompok umur. Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama baginya. Karena itu, Denis Kolinger tertantang merasakan atmosfer sepakbola yang berbeda.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija," kata Denis Kolinger, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (12/7/2026).