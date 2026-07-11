Persebaya Surabaya Miliki Senjata Rahasia untuk Bersinar di Super League 2026-2027

SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan luar biasa dalam mempersiapkan skuad menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Demi mendongkrak performa tim, seluruh penggawa Bajol Ijo diwajibkan menjalani serangkaian measurement test berbasis data digital mutakhir untuk memetakan kondisi fisik secara detail.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Persebaya bersama DBL Indonesia melalui DBL dan Persebaya Academy dalam pengembangan sports science yang lebih modern dan terukur. Program itu berbeda dari pengukuran fisik pada umumnya, kali ini Persebaya menggunakan serangkaian perangkat VALD Performance.

Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, menjelaskan bahwa teknologi tersebut memberikan gambaran yang jauh lebih akurat mengenai kondisi fisik setiap pemain. Jadi, tim kepelatihan sangat terbantu dalam membangun kekuatan tim.

"Melalui sistem ini kami dapat mengukur berbagai aspek kemampuan fisik pemain, terutama kekuatan otot dan daya ledak. Kami mengevaluasi kekuatan otot abduktor, otot paha depan, kemampuan lompatan vertikal dan horizontal, serta kondisi hamstring," kata Diogo diliansir dari laman Persebaya, Sabtu (11/7/2026).

"Dari data tersebut kami bisa mengetahui apakah ada ketidakseimbangan antara sisi kanan dan kiri tubuh pemain yang perlu mendapat perhatian khusus," tambah pelatih asal Portugal tersebut," tambahnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Sementara itu CEO Persebaya, Azrul Ananda, menegaskan bahwa penguatan sports science menjadi salah satu fokus klub dalam membangun fondasi jangka panjang. Jadi, timnya sangat memperhatikan aspek tersebut karena sangat penting dalam era sepak bola modern.

Yuran Fernandes. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

"Sejak tahun lalu kami sudah membangun gym dan terus melengkapinya. Kemudian sejak awal tahun Persebaya Academy bersama DBL Indonesia sudah investasi perangkat sports science seperti VALD Performance ini," jelas Azrul.

"Tentu harapannya ini semua bisa membantu Persebaya meraih target tertinggi musim ini. Paling tidak, akan menjadi fondasi yang lebih baik dan konsisten untuk Persebaya dalam jangka menengah dan panjang," tambahnya.

Perlu diketahui, VALD Performance banyak dipakai klub-klub elite dunia untuk memantau kondisi dan performa atlet secara detail. Di Liga Inggris, perangkat tersebut telah menjadi bagian penting dalam sistem pemantauan fisik di mayoritas klub.