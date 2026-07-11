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Tak Mau Kalah dari Persija Jakarta dan Persib Bandung, PSM Makassar Lirik Pemain Asal Bosnia-Herzegovina

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |01:01 WIB
Tak Mau Kalah dari Persija Jakarta dan Persib Bandung, PSM Makassar Lirik Pemain Asal Bosnia-Herzegovina
Pemain Bosnia yang diincar PSM Makassar, Haris Ovcina. (Foto: Instagram/harinho10)
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MAKASSAR - Skuad PSM Makassar dilaporkan mulai bergerak aktif dalam memburu amunisi baru menjelang bergulirnya kompetisi musim depan. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut dikabarkan tengah membidik bek berpengalaman asal Bosnia dan Herzegovina, Haris Ovcina, untuk memperkuat sektor pertahanan mereka.

Kabar tersebut dihembuskan oleh jurnalis Italia, Lorenzo Lepore melalui akun Instagram pribadinya (@lorenzooleporee). Tentu, ini merupakan kabar baik bagi para penggemar Juku Eja –julukan PSM Makassar– dan menariknya klub seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung pun juga sudah mendatangkan pemain asal Bosnia.

"PSM Makassar tertarik dengan Haris Ovcina, pelatih klub menyukai sang pemain," tulis Lepore dikutip dari unggahan akun Instagramnya, Sabtu (11/7/2026).

Haris Ovcina berpeluang menjadi rekrutan pertama PSM Makassar di bursa transfer musim panas ini. Saat ini, Juku Eja belum mendatangkan satupun pemain baru.

Haris Ovcina
Haris Ovcina

1. Perombakan Besar-Besaran

Manajemen PSM Makassar justru sudah melepas total 16 pemain. Di antaranya ada Victor Dethan yang bergabung dengan Persija Jakarta, dan Yuran Fernandes yang kini merapat ke Persebaya Surabaya.

Haris Ovcina sendiri dikenal sebagai bek berpengalaman di kancah sepak bola Eropa. Pemain berusia 29 tahun itu sudah membela total empat klub Bosnia dan Herzegovina.

 

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