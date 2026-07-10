Persebaya Surabaya Perkenalkan Komposisi Skuad Sementara, Siap Bersaing di Super League 2026-2027

SURABAYA - Persebaya Surabaya mulai memanaskan mesin dengan mengumumkan komposisi skuad sementara mereka untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Tim yang kini berada di bawah asuhan pelatih Bernardo Tavares tersebut memperkenalkan barisan pemainnya kepada publik dalam agenda Media Day yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu 8 Juli 2026.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi mengatakan Media Day merupakan bentuk keterbukaan klub kepada media dan seluruh stakeholder sepak bola. Menurutnya keterbukaan memang sangat penting dalam perjalanan Persebaya menyambut musim baru.

"Media memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia. Karena itu kami ingin memberikan akses yang lebih luas agar publik bisa melihat langsung bagaimana kesiapan tim menyambut musim baru," kata Candra dilansir dari laman Persebaya, Jumat (10/7/2026).

1. Kekuatan Skuad Bajul Ijo

Candra mengatakan untuk skuad saat ini berdasarkan kebutuhan Persebaya dan filosofi pelatih. Untuk perekrutan pun ditekankan berdasarkan data performa pemain beberapa musim terakhir dan juga pertimbangan medis.

Dalam sesi Media Day, wartawan ditunjukkan alat-alat measurement dari VALD Performance yang digunakan untuk membedah kondisi fisik pemain. Proses pengukuran ini dilakukan oleh tim Persebaya Academy.

"Sepak bola modern tidak hanya ditentukan kualitas pemain, tetapi juga kualitas sistem yang mendukung mereka. Karena itu kami memulai persiapan fisik lebih awal dan terus memperkuat sports science," ujar Diogo.

Yuran Fernandes. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

2. Target Tinggi

"Target Persebaya selalu sama, yaitu membawa klub berada di level tertinggi dan bersaing meraih prestasi terbaik. Namun yang paling penting adalah membangun tim yang konsisten sejak awal hingga akhir musim. Karena itu kami berupaya seluruh persiapan dengan baik sejak awal," tutup Candra.