Bintang Muda Persija Jakarta Bahagia PSSI Bakal Cabut Larangan Suporter Tandang di Super League 2026-2027

JAKARTA – Bintang muda Persija Jakarta, Zahaby Gholy, menyambut gembira lampu hijau yang diberikan PSSI terkait rencana pencabutan regulasi larangan suporter tamu pada kompetisi Super League 2026-2027. Menurut Zahaby, kembalinya barisan pendukung setia di tribun stadion saat melakoni laga tandang memiliki arti krusial dalam mendongkrak motivasi dan mental bertanding para pemain di lapangan.

Sinyal tersebut diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang meminta pihak operator liga untuk meniadakan larangan suporter away pada musim depan 2026-2027. Akan tetapi, catatannya bahwa klub-klub peserta kompetisi harus bertanggung jawab penuh.

Zahaby Gholy mengatakan kehadiran suporter saat tim memainkan laga tandang menjadi sebuah motivasi tambahan. Jadi, para pemain akan tampil dengan semangat tinggi untuk meraih kemenangan.

1. Kilas Balik Regulasi Pasca-Tragedi Kanjuruhan

Larangan suporter diberlakukan pasca tragedi Kanjuruhan, pada 2022 lalu. Hal itulah menyusul rekomendasi dari FIFA seiring transformasi sepak bola nasional.

"Ya, saya juga buat menjadi motivasi juga sebagai adanya penonton, apalagi penonton pendukungnya sendiri gitu, kayak nambah semangat juga," kata Gholy, dikutip Kamis (9/7/2026).

Zahaby Gholy. (Foto: Instagram/gholyy.z)

"Suporter bisa nambah kerja keras lagi di lapangan," tambahnya.

2. Jelang Piala Presiden 2026

Sebelum fokus membela Persija dalam Super League 2026-2027, Gholy akan memaksimalkan Piala Presiden 2026. Dia pun akan berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak agar semakin berkembang.