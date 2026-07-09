Jelang Piala AFF 2026, Bali United Doakan Tiga Penggawa Serdadu Tridatu Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia

3 pemain Bali United dipanggil skuad sementara Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

GIANYAR - Manajemen Bali United memberikan suntikan motivasi tinggi kepada tiga penggawanya yang berhasil menembus skuad bayangan (wider squad) Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2026. Ketiga nama tersebut adalah Jens Raven, Rahmat Arjuna, dan Kadek Agung Widnyana Putra, yang diminta tampil habis-habisan selama masa pemusatan latihan (TC) demi mengamankan tempat di skuad final.

Sebelumnya, Timnas Indonesia sudah merilis 50 nama skuad bayangan. Nantinya Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya akan dihuni 23-26 pemain berdasarkan regulasi.

"Tiga pemain terbaik skuad Serdadu Tridatu ini menjalani pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan menuju skuad utama dari Timnas Indonesia yang bakal berkompetisi bulan Juli ini," tulis Bali United di laman resminya, dikutip Kamis (9/7/2026).

"Berikan yang terbaik Raven, Agung dan Arjuna," tambah akun tersebut.

Jens Raven resmi gabung Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

1. Agenda TC Dua Tahap di Pulau Dewata

Tim asuhan John Herdman disiapkan akan TC dua tahap di Bali. Tahap pertama berlangsung sejak 5-11 Juli dan tahapan kedua 14-25 Juli 2026.