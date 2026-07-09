Diikat dengan Kontrak Jangka Panjang, Yuran Fernandes Siap Berikan yang Terbaik di Persebaya Surabaya

SURABAYA – Pemain bertahan asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, secara resmi telah mengumumkan kesiapannya untuk memberikan kemampuan terbaik bagi Persebaya Surabaya. Bek tangguh yang sebelumnya membela PSM Makassar ini didatangkan oleh manajemen tim berjuluk Bajul Ijo tersebut sebagai langkah memperkuat lini pertahanan menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027.

Yuran tidak hanya direkrut untuk semusim, manajemen langsung mengikat dengan kontrak berdurasi multiyears. Pasalnya, Yuran masuk dalam proyek jangka panjang klub.

1. Faktor Kedekatan dengan Pelatih

Yuran sangat senang dapat memperkuat Persebaya Surabaya, apalagi sudah paham dengan karakter sang pelatih Bernardo Tavares. Dia pun siap memberikan kontribusi terbaiknya dalam mengawal lini bertahan tim kebanggaan Bonek Mania.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menjalani tantangan baru dalam karier. Saya datang ke sini dengan semangat dan motivasi besar untuk memberikan yang terbaik bagi tim," kata Yuran dilansir laman i.League, Kamis (9/7/2026).

Yuran Fernandes. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Dia mengatakan keputusan meninggalkan klub lamanya bukan karena kehilangan motivasi. Namun, dia ingin mencari tantangan baru dalam karier profesionalnya.