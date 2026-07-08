Janji Pratama Arhan kepada Jakmania Usai Resmi Gabung Persija Jakarta

JAKARTA - Penggawa anyar Persija Jakarta, Pratama Arhan, tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini mengusung ambisi besar dan komitmen penuh untuk membawa Macan Kemayoran terbang tinggi di kompetisi domestik.

Langkah berani diambil manajemen Persija Jakarta yang secara resmi mengikat pemain berusia 24 tahun tersebut pada Senin 6 Juli 2026 malam WIB. Mantan pilar Bangkot United itu dipastikan akan menjadi bagian dari lini pertahanan tim ibu kota setelah menyepakati kontrak jangka panjang berdurasi tiga musim.

Kedatangan Arhan diproyeksikan bakal mendongkrak kualitas sektor pertahanan sekaligus agresivitas serangan dari sisi sayap Persija Jakarta. Apalagi, pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah ini datang dengan modal mentereng berkat pengalaman panjangnya mengarungi kompetisi ketat di kancah sepak bola Asia.

Sebelum melabuhkan hati ke jajaran elite sepak bola Jakarta, Arhan tercatat pernah menimba ilmu dan merajut karier bersama PSIS Semarang, Tokyo Verdy (Jepang), Suwon FC (Korea Selatan), hingga Bangkok United (Thailand). Jam terbang tinggi tersebut kian lengkap berkat statusnya yang merupakan pilar andalan di skuad Timnas Indonesia.

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

1. Reuni dengan Shin Tae-yong

Kepindahan ini sekaligus menandai momen reuni emosional antara Arhan dengan Shin Tae-yong, mantan juru taktik Timnas Indonesia yang kini menakhodai Persija Jakarta. Di bawah tangan dingin arsitek asal Korea Selatan tersebut, Arhan sebelumnya selalu menjadi pilihan utama di berbagai ajang bergengsi mulai dari Piala AFF, Piala Asia, hingga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kembali ke Indonesia dan langsung dilatih oleh sosok yang membesarkan namanya di panggung internasional membuat Arhan merasa sangat bersyukur. Ia menilai momentum ini sebagai keputusan terbaik untuk kelanjutan karier sepak bola profesionalnya.