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Harapan Manajemen Persib Bandung Usai Datangkan Top Skor Liga Montenegro Balsa Sekulic

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |02:01 WIB
Harapan Manajemen Persib Bandung Usai Datangkan Top Skor Liga Montenegro Balsa Sekulic
Balsa Sekulic resmi perkuat Persib Bandung. (Foto: Instagram/_bsekulic9)
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BANDUNG - Persib Bandung kian agresif dalam mempersiapkan kedalaman skuad mereka guna mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Manajemen tim berjuluk Maung Bandung tersebut secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang tajam sekaligus top skor Liga Montenegro, Balsa Sekulic.

"Balsa Sekulic akan menjadi amunisi untuk memperkuat lini penyerangan Persib dalam perjalanan musim yang baru," tulis manajemen Pangeran Biru melalui pengumuman resmi di akun Instagram klub (@persib)  pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin.

Pihak klub juga menyelipkan pesan penyambut yang hangat untuk sang striker baru demi membakar semangat juangnya di Kota Kembang. "Mari berjuang, bertumbuh, dan menorehkan cerita indah bersama Bobotoh -suporter Persib," tambah rilis resmi tersebut.

1. Top Skor Liga Montenegro

Balsa Sekulic datang ke Indonesia dengan profil mentereng karena baru saja mengantarkan klub lamanya, Mornar Bar, merengkuh trofi juara Piala Liga Montenegro 2025-2026. Penyerang berusia 28 tahun ini juga memiliki mental juara yang kuat dengan catatan dua gelar juara Liga Montenegro saat masih memperkuat Buducnost Podgorica pada edisi 2016-2017 dan 2022-2023.

Ketajaman Sekulic di atas lapangan hijau tidak perlu diragukan lagi setelah ia menyabet gelar top skor Liga Montenegro musim 2025-2026 dengan torehan 15 gol dan satu assist dari 32 laga. Secara keseluruhan, striker bertalenta ini sukses menggelontorkan 24 gol serta dua assist dari 55 penampilannya bersama Mornar Bar di semua ajang.

Balsa Sekulic. (Foto: Laman resmi Persib)
Balsa Sekulic. (Foto: Laman resmi Persib)

Kehadiran ujung tombak asal Montenegro ini diplot untuk mengisi kekosongan lini serang setelah Persib resmi berpisah dengan Andrew Jung. Nantinya, Sekulic harus bersaing ketat untuk merebut tempat utama di sektor depan bersama penyerang Persib lainnya seperti Uilliam, Ramon Tanque, dan Dimas Drajad.

2. Target Juara

Sekulic sendiri berstatus sebagai rekrutan keenam Persib Bandung pada jendela transfer musim ini. Sebelumnya, manajemen Maung Bandung sudah bergerak cepat mengamankan tanda tangan lima penggawa anyar, yaitu Luka Menalo, Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, Ragnar Oratmangoen, dan Gakuto Notsuda.

 

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