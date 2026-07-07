Persib Bandung Getol Datangkan Pemain Asing, Persija Jakarta Hobi Daratkan Pesepakbola Indonesia

PERSIB Bandung dan Persija Jakarta menjadi klub yang aktif berbelanja pemain di bursa transfer musim panas 2026. Namun, dua klub ini memiliki pola transfer yang berbeda di awal bursa transfer musim panas 2026.

1. Persib Bandung Getol Datangkan Pemain Asing

Persib Bandung telah mendatangkan enam pemain baru jelang musim baru. Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Luka Menalo, Sandy Walsh, Gabriel Mutumbo, Ragnar Oratmangoen, Balsa Sekulic dan Gakotu Notsuda.

Luka Menalo salah satu pemain asing yang didatangkan Persib Bandung.

Dari enam pemain di atas, empat di antaranya berstatus pemain asing yakni Luka Menalo, Gabriel Mutumbo, Balsa Sekulic dan Gakotu Notsuda. Di skuad Persib Bandung saat ini terdapat 10 pemain asing.

Berhubung setiap klub diizinkan mendaftarkan 11 pemain asing di Super League 2026-2027, Persib Bandung berpeluang mendatangkan pesepakbola asing tambahan. Bahkan pemain asing yang didatangkan bisa lebih banyak lagi jika manajemen memutuskan melepas beberapa pemain yang ada di skuad saat ini.

Nama Uilliam Barros dan Ramon Tanque berpotensi dilepas Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026. Di saat bersamaan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga dikaitkan dengan beberapa pemain asing seperti Oscar Romero (CA Huracan), Oscar Rodriguez (Al Diraiyah) dan Patryk Klimala (FC Seoul).

2. Persija Jakarta Hobi Datangkan Pemain Indonesia

Di saat bersamaan, Persija Jakarta justru hobi mendatangkan pemain berpaspor Indonesia. Sebanyak tiga pemain Indonesia yang sudah didatangkan adalah Victor Dethan, Aqil Savik dan Pratama Arhan.