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12 Pemain Diaspora yang Membela Klub Super League 2026-2027, Ini Daftar Lengkapnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |10:11 WIB
12 Pemain Diaspora yang Membela Klub Super League 2026-2027, Ini Daftar Lengkapnya
12 Pemain Diaspora yang Membela Klub Super League 2026-2027, Ini Daftar Lengkapnya (Instagram/@0ratmangoen)
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JAKARTA - Ada sejumlah pemain diaspora yang akan berlaga di Super League 2026-2027. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh memperpanjang daftar pemain diaspora yang mentas di Super League musim depan. 

Kehadiran pemain diaspora ini menyita perhatian publik. Pasalnya, tak sedikit yang meminta agar mereka tetap meneruskan karier di luar negeri. Namun, ada pula yang menganggap kehadiran pemain diaspora dapat meningkatkan kualitas liga hingga memudahkan Timnas Indonesia yang akan berlaga di turnamen di luar kalender FIFA. 

Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (7/7/2026), kini terdapat 12 pemain diaspora yang membela sejumlah klub Super League. Berikut daftar lengkapnya : 

1. Persib Bandung

Persib Bandung menjadi klub Super League dengan pemain diaspora terbanyak. Pada bursa transfer kali ini, Persib menambah kekuatannya dengan mendatangkan Ragnar Oratmangoen dari klub Belgia FCV Dender. 

Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)
Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)

Sementara Sandy Walsh didatangkan dari klub Thailand Buriram United. Kehadiran kedua pemain diaspora ini membuat Persib kini memiliki  5 pemain diaspora. Sebelumnya, klub berjuluk Pangeran Biru itu sudah memiliki Thom Haye, Eliano Reijnsders, serta Dion Markx. 

2. Persija Jakarta

Klub berjuluk Macan Kemayoran ini juga memiliki sejumlah pemain diaspora dalam skuadnya. Total, Persija Jakarta memiliki 4 pemain diaspora. Mereka adalah Jordi Amat, Shayne Pattynama, Cyrus Margono, serta Mauro Zijlstra. 

 

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