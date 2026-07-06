Andrew Jung Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Ditebus dengan Nilai Fantastis!

Andrew Jung resmi meninggalkan Persib Bandung meski kontraknya masih berlaku hingga Mei 2027 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Andrew Jung resmi meninggalkan Persib Bandung meski kontraknya masih berlaku hingga Mei 2027. Pemain berpaspor Prancis itu ditebus klub lain dengan nilai transfer fantastis.

Manajemen memutuskan melepas sang pemain melalui skema transfer setelah menerima penawaran dari klub peminat. Akan tetapi, Persib tidak mengungkap tujuan striker berpaspor Prancis itu.

1. Ditawar dengan Nilai Fantastis

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menilai transfer pemain adalah hal yang biasa di sepakbola. Ia mengonfirmasi adanya tawaran dengan nilai fantastis untuk sang bomber.

“Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi,” kata Adhit, dikutip dari keterangan resmi klub, Senin (6/7/2026).

“Dalam sepakbola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat,” imbuhnya.

Adhit menegaskan keputusan melepas Jung bukan semata-mata didasarkan pada faktor finansial. Manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan secara menyeluruh sebelum menyetujui proses transfer tersebut.

“Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek finansial. Kami membahasnya secara menyeluruh bersama manajemen dan tim pelatih untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan tim serta arah pembangunan skuad Persib ke depan," terang Adhit.