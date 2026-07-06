Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Andrew Jung Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Ditebus dengan Nilai Fantastis!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |20:25 WIB
Andrew Jung Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Ditebus dengan Nilai Fantastis!
Andrew Jung resmi meninggalkan Persib Bandung meski kontraknya masih berlaku hingga Mei 2027 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Andrew Jung resmi meninggalkan Persib Bandung meski kontraknya masih berlaku hingga Mei 2027. Pemain berpaspor Prancis itu ditebus klub lain dengan nilai transfer fantastis.

Manajemen memutuskan melepas sang pemain melalui skema transfer setelah menerima penawaran dari klub peminat. Akan tetapi, Persib tidak mengungkap tujuan striker berpaspor Prancis itu.

1. Ditawar dengan Nilai Fantastis

Andrew Jung sudah kembali berlatih bersama Persib Bandung persibcoid

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menilai transfer pemain adalah hal yang biasa di sepakbola. Ia mengonfirmasi adanya tawaran dengan nilai fantastis untuk sang bomber.

“Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi,” kata Adhit, dikutip dari keterangan resmi klub, Senin (6/7/2026).

“Dalam sepakbola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat,” imbuhnya.

Adhit menegaskan keputusan melepas Jung bukan semata-mata didasarkan pada faktor finansial. Manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan secara menyeluruh sebelum menyetujui proses transfer tersebut.

“Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek finansial. Kami membahasnya secara menyeluruh bersama manajemen dan tim pelatih untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan tim serta arah pembangunan skuad Persib ke depan," terang Adhit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/49/3228558/pratama_arhan_resmi_bergabung_dengan_persija_jakarta-PRbX_large.jpeg
Breaking News: Pratama Arhan Resmi Gabung Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/49/3228535/berikut_dua_pemain_naturalisasi_timnas_indonesia_yang_hijrah_ke_liga_indonesia_pada_musim_2026_2027-Dpey_large.jpeg
2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hijrah ke Liga Indonesia pada Musim 2026-2027, Nomor 1 Sandy Walsh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/49/3228463/zlatko_runje_jadi_asisten_pelatih_persib_bandung_persibcoid-aMYt_large.jpg
Misi Bersaing di Asia Jadi Penyebab Persib Bandung Tambah 2 Staf Pelatih asal Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/49/3228448/osmar_loss_segera_menjadi_pelatih_dewa_united_osmarloss-aMlN_large.jpg
Bukan Persib Bandung, Osmar Loss Segera Jadi Pelatih Dewa United!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/06/11/1725385/balogun-bebas-tuchel-mungkin-trump-bisa-selamatkan-quansah-xau.webp
Balogun Bebas, Tuchel: Mungkin Trump Bisa Selamatkan Quansah?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/06/carlo_ancelotti_endrick.jpg
2 Evaluasi Brasil usai Tersingkir Menyakitkan dari Piala Dunia 2026, Salah Satunya Pertahankan Ancelotti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement