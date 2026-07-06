2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hijrah ke Liga Indonesia pada Musim 2026-2027, Nomor 1 Sandy Walsh!

Berikut dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang hijrah ke Liga Indonesia pada musim 2026-2027 (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

BERIKUT dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang hijrah ke Liga Indonesia pada musim 2026-2027. Salah satunya adalah Sandy Walsh.

Sepakbola Indonesia kembali diramaikan dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi di kompetisi domestik. Sepanjang setahun terakhir, nama-namanya terus bertambah.

Musim lalu Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Dion Markx bergabung dengan Persib Bandung. Lalu, ada Mauro Zijlstra, Jordi Amat, hingga Shayne Pattynama, memilih berkostum Persija Jakarta.

Belum lagi, ada Ivar Jenner yang memutuskan pindah ke Dewa United. Kini, setidaknya ada dua sosok yang hijrah lagi ke klub Liga Indonesia. Siapa saja mereka?

2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hijrah ke Liga Indonesia pada Musim 2026-2027

1. Sandy Walsh

Pemain berdarah Belanda ini santer diberitakan akan bergabung dengan Persib sejak pertengahan Juni 2026. Benar saja, Walsh akhirnya resmi berkostum Maung Bandung dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Kedatangan pemain berusia 31 tahun ini sudah diprediksi sejak jauh hari. Sebab, umur Walsh sudah kepala tiga dan bisa dibilang berada di ujung kariernya.

Pemain kelahiran Brussels (Belgia) ini pindah setelah mengantar Buriram United meraih tiga gelar juara musim lalu. Walsh siap menularkan pengalaman juaranya ke Persib.