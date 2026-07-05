Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Gaet Remco Balk, CEO Klub: Semoga Cepat Beradaptasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |22:22 WIB
Bali United Gaet Remco Balk, CEO Klub: Semoga Cepat Beradaptasi
Bali United berharap Remco Balk bisa segera beradaptasi dengan lingkungan baru (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI United resmi menggaet Remco Balk untuk Super League 2026-2027. CEO Yabes Tanuri berharap pemain anyarnya itu bisa segera nyetel.

Serdadu Tridatu terus bergerak menyambut Super 2026-2027 dengan akif di bursa transfer. Kali ini, mereka mendatangkan Remco Balk yang berposisi sebagai penyerang sayap.

1. Kebutuhan Tim

Ilustrasi sepakbola

Yabes menyambut baik kehadiran Balk dalam skuadnya. Ia memastikan pemain tersebut didatangkan berdasarkan kebutuhan tim.

“Kami resmi mengumumkan Remco Balk adalah rekrutan baru pemain asing kami untuk musim kompetisi yang baru,” kata Yabes, dilansir dari laman resmi Bali United, Minggu (5/7/2026).

“Kami melihat kualitas Remco dibutuhkan tim Bali United untuk menyambut kompetisi yang baru, terutama di lini depan," imbuhnya.

Yabes berharap Balk dapat segera nyetel dengan skema bermain Bali United. Hal itu agar sang pemain dapat memberikan kontribusi terbaik dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/49/3228368/gabriel_mutombo_kupa_memilih_nomor_punggung_3-9e4m_large.jpg
Gabriel Mutombo Pilih Nomor Punggung Peninggalan Layvin Kurzawa di Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/51/3228273/witan_sulaeman-kZlU_large.jpg
Alasan Witan Sulaeman Mantap Bertahan di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228253/ole_romeny-UiBX_large.jpg
Misteri Huruf Kapital OR di Pengumuman Ragnar Oratmangoen, Sinyal Ole Romeny Merapat ke Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228246/gakuto_notsuda-0t26_large.jpg
Bos Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/05/11/1725117/aroma-janggal-laga-prancis-vs-paraguay-30-pelanggaran-tanpa-kartu-kuning-tio.webp
Aroma Janggal Laga Prancis vs Paraguay: 30 Pelanggaran Tanpa Kartu Kuning
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/05/gabriel_mutombo.jpg
Gabriel Mutombo Pilih Nomor 3 di Persib, Bukan Karena Kurzawa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement