Bali United Gaet Remco Balk, CEO Klub: Semoga Cepat Beradaptasi

Bali United berharap Remco Balk bisa segera beradaptasi dengan lingkungan baru (Foto: Bali United)

BALI United resmi menggaet Remco Balk untuk Super League 2026-2027. CEO Yabes Tanuri berharap pemain anyarnya itu bisa segera nyetel.

Serdadu Tridatu terus bergerak menyambut Super 2026-2027 dengan akif di bursa transfer. Kali ini, mereka mendatangkan Remco Balk yang berposisi sebagai penyerang sayap.

1. Kebutuhan Tim

Yabes menyambut baik kehadiran Balk dalam skuadnya. Ia memastikan pemain tersebut didatangkan berdasarkan kebutuhan tim.

“Kami resmi mengumumkan Remco Balk adalah rekrutan baru pemain asing kami untuk musim kompetisi yang baru,” kata Yabes, dilansir dari laman resmi Bali United, Minggu (5/7/2026).

“Kami melihat kualitas Remco dibutuhkan tim Bali United untuk menyambut kompetisi yang baru, terutama di lini depan," imbuhnya.

Yabes berharap Balk dapat segera nyetel dengan skema bermain Bali United. Hal itu agar sang pemain dapat memberikan kontribusi terbaik dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.