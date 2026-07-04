Pernah Main Bareng Jay Idzes, Jort van der Sande Diharapkan Bisa Jadi Mesin Gol Bali United

GIANYAR - Manajemen Bali United membeberkan alasan kuat di balik keputusan mereka merekrut penyerang, Jort van der Sande, untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, menegaskan timnya telah melakukan pertimbangan yang sangat matang dan detail sebelum akhirnya resmi mendaratkan mantan rekan satu tim bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, tersebut.

Pemain berusia 30 tahun itu berposisi sebagai striker untuk lini serang Serdadu Tridatu di kompetisi mendatang. Jort lahir di Den Bosch, Belanda, tetapi memilih membela Timnas Bonaire dalam perjalanan kariernya.

1. Statistik Apik di Eropa

Yabes Tanuri mengatakan Bali United menyambut baik kehadiran Jort van der Sande. Pemain tersebut didatangkan memang berdasarkan kebutuhan Bali United untuk persiapan Super League 2026-2027.

"Keputusan untuk mendatangkannya sesuai dengan kebutuhan tim pelatih dan berharap dapat membantu Bali United untuk musim kompetisi yang baru. Kami melihat pengalaman dan statistiknya sebagai seorang striker sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi dalam tim dan berharap bisa beradaptasi dengan situasi kompetisi di Indonesia,” ucap Yabes Tanuri, dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (4/7/2026).

Jort van der Sande. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

"Selamat bergabung Jort dan semoga bisa meraih prestasi bersama,” tambahnya.