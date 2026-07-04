Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pernah Main Bareng Jay Idzes, Jort van der Sande Diharapkan Bisa Jadi Mesin Gol Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |03:01 WIB
Pernah Main Bareng Jay Idzes, Jort van der Sande Diharapkan Bisa Jadi Mesin Gol Bali United
Jort van der Sande resmi gabung Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Manajemen Bali United membeberkan alasan kuat di balik keputusan mereka merekrut penyerang, Jort van der Sande, untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, menegaskan timnya telah melakukan pertimbangan yang sangat matang dan detail sebelum akhirnya resmi mendaratkan mantan rekan satu tim bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, tersebut.

Pemain berusia 30 tahun itu berposisi sebagai striker untuk lini serang Serdadu Tridatu di kompetisi mendatang. Jort lahir di Den Bosch, Belanda, tetapi memilih membela Timnas Bonaire dalam perjalanan kariernya.

1. Statistik Apik di Eropa

Yabes Tanuri mengatakan Bali United menyambut baik kehadiran Jort van der Sande. Pemain tersebut didatangkan memang berdasarkan kebutuhan Bali United untuk persiapan Super League 2026-2027.

"Keputusan untuk mendatangkannya sesuai dengan kebutuhan tim pelatih dan berharap dapat membantu Bali United untuk musim kompetisi yang baru. Kami melihat pengalaman dan statistiknya sebagai seorang striker sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi dalam tim dan berharap bisa beradaptasi dengan situasi kompetisi di Indonesia,” ucap Yabes Tanuri, dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (4/7/2026).

Jort van der Sande. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Jort van der Sande. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

"Selamat bergabung Jort dan semoga bisa meraih prestasi bersama,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/49/3227989/toni_firmansyah-HYvL_large.jpg
Ogah Santai saat Libur Kompetisi, Toni Firmansyah Genjot Fisik demi Amankan Tempat Utama di Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/49/3227987/luka_menalo-u7Qo_large.jpg
Persib Bandung Resmi Amankan Luka Menalo, Manajemen Berharap Bisa Langsung Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/49/3228113/igor_tolic_siap_bersinar_bersama_persib_bandung_persibcoid-Jdg0_large.jpg
Jurus Igor Tolic agar Pemain Persib Bandung Tancap Gas sejak Latihan Perdana pada 7 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/49/3228004/igor_tolic-FQ7l_large.jpg
Komentar Pertama Igor Tolic Usai Persib Bandung Kedatangan 3 Pemain Baru
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/03/49/1724423/tmcr-2026-satukan-tokoh-nasional-dan-komunitas-otomotif-wos.webp
TMCR 2026 Satukan Tokoh Nasional dan Komunitas Otomotif
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/03/cristiano_ronaldo_diogo_jota.jpg
Cristiano Ronaldo Pakai Jersey Diogo Jota Usai Portugal Singkirkan Kroasia, Dunia Terdiam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement