Hasil Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Epic Comeback 2-1, Cristiano Ronaldo Cs Lolos 16 Besar!

Timnas Portugal lolos 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang 2-1 atas Kroasia. (Foto: FIFA)

TORONTO – Tim Nasional (Timnas) Portugal memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada, pada Jumat (3/7/2026) pagi WIB. Kemenangan di babak 32 besar itu diraih Portugal dengan skor 2-1.

Portugal meraih kemenangan itu dengan luar biasa karena melakukan epic comeback. Usai tertinggal lebih dulu lewat pemain Kroasia, Ivan Perisic di menit 53, Portugal membalas berkat gol penalti Cristiano Ronaldo (68’) dan Goncalo Ramos (90+4’).

Dengan kemenangan itu, Portugal akan menantang Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol lolos terlebih dahulu setelah membantai Austria 3-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kroasia mendapatkan peluang emas pertama pada menit ke-3 lewat sepakan melengkung Ante Budimir. Sayangnya, tendangan keras dari jarak menengah tersebut masih terlalu lemah sehingga dengan mudah diamankan oleh kiper Portugal, Diogo Costa.

Portugal langsung membalas semenit berselang lewat serangan bertubi-tubi yang dimotori oleh Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun, ketangguhan barisan pertahanan Kroasia dan penyelamatan gemilang dari kiper mereka berhasil menggagalkan peluang emas Selecao das Quinas.

Timnas Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)

Memasuki menit ke-22, Joao Cancelo kembali menusuk dari sisi sayap dan melepaskan umpan silang melengkung yang sangat berbahaya. Beruntung bagi Kroasia, lini belakang mereka tampil sangat disiplin dan berhasil memotong arah bola sebelum dijangkau penyerang lawan.

Hingga sisa waktu di babak pertama tidak ada gol tercipta.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Perisic membuat fans Portugal terdiam berkat gol hebatnya. Keunggulan Kroasia itu membuat Portugal semakin menambah daya gedornya.