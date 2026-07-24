Mantan Rekan Setim Jadi Juara Piala Dunia 2026, Bintang Persib Bandung Luka Menalo Turut Bangga!

BANDUNG — Keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Spanyol merengkuh trofi Piala Dunia 2026 menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi bintang Persib Bandung, Luka Menalo. Pemain asal Bosnia-Herzegovina tersebut mengaku sangat bangga melihat kejayaan La Roja di panggung tertinggi sepak bola dunia.

Rasa gembira Menalo kian terasa istimewa lantaran salah satu pilar utama di skuad juara Spanyol tersebut merupakan mantan rekan satu timnya, yakni Dani Olmo.

Kebersamaan keduanya terjalin saat Menalo dan Olmo sama-sama membela klub raksasa Kroasia, GNK Dinamo Zagreb. Keduanya berbagi ruang ganti dan berjuang bersama selama kurang lebih satu setengah tahun.

Masa-masa bermain bersama di Kroasia membuat Menalo paham betul akan kualitas teknis serta kepribadian luar biasa yang dimiliki oleh gelandang serang tersebut.

1. Pujian untuk Dani Olmo

Menalo tak ragu memberikan apresiasi dan ucapan selamat atas pencapaian fantastis yang diraih oleh Olmo bersama Timnas Spanyol. Olmo kini berkembang pesat hingga menjadi pemain krusial, baik bagi klubnya, Barcelona, maupun di level internasional.

Timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026 (Foto: FIFA)

"Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dani adalah sosok yang hebat dan pemain yang luar biasa,” kata Menalo, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (24/7/2026).

“Dia bermain untuk Barcelona dan tim nasional Spanyol, dan saya ingin mengucapkan selamat kepadanya. Kami pernah bermain bersama selama satu setengah tahun di Dinamo Zagreb," imbuhnya.