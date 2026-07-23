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Starting XI Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 Layaknya Barcelona dan Real Madrid 2010!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:59 WIB
Starting XI Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 Layaknya Barcelona dan Real Madrid 2010!
Rizky Ridho salah satu bek andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (Foto: PSSI)
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STARTING XI Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 didominasi pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta? Saat Timnas Indonesia menghadapi Bali United dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Selasa 21 Juli 2026 sore WIB, pelatih Timnas Indonesia John Herdman menurunkan starting XI menarik.

Dari starting XI yang diturunkan, sembilan pemain di antaranya berasal dari Persib Bandung dan Persija Jakarta! Di skuad Persib Bandung ada Thom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Marc Klok dan Eliano Reijnders.

Thom Haye salah satu pemain Persib Bandung yang perkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Thom Haye salah satu pemain Persib Bandung yang perkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Sementara dari skuad Persija Jakarta ada Nadeo Argawinata, Rizky Ridho dan Dony Tri Pamungkas. Dua nama sisa adalah Marselino Ferdinan (Oxford United) dan Jens Raven (Bali United). Bahkan Marselino Ferdinan kencang dikaitkan dengan Persija Jakarta.

1. Layaknya Barcelona dan Real Madrid

Timnas Indonesia saat ini layaknya Timnas Spanyol di final Piala Dunia 2010. Saat itu starting XI yang diturunkan pelatih Timnas Spanyol Vicente del Bosque didominasi pemain-pemain Barcelona dan Real Madrid.

Di skuad Barcelona terdapat Carles Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta dan Pedro Rodriguez. Sementara di skuad Real Madrid adalah Iker Casillas, Sergio Ramos, dan Xabi Alonso.

Dua nama lain adalah Joan Capdevilla (Villarreal) dan David Villa (Valencia). Di Piala Dunia 2010, Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2010, bagaimana dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?

 

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