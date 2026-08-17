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Digenjot Habis-Habisan di Thailand, Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Fisik Skuad Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |00:02 WIB
Digenjot Habis-Habisan di Thailand, Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Fisik Skuad Persija Jakarta
Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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HUA HIN – Pemusatan latihan (TC) intensif yang dijalani oleh Persija Jakarta di Thailand saat ini difokuskan penuh untuk menggembleng fisik para pemain. Pelatih kepala Shin Tae-yong menegaskan program latihan berat tersebut sengaja diterapkan agar Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya memiliki kesiapan optimal dalam mengarungi ketatnya kompetisi Super League 2026-2027.

TC yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2026 ini memegang peran krusial bagi Macan Kemayoran. Pasalnya, manajemen dan tim pelatih secara tegas telah mematok target tinggi untuk merebut gelar juara pada kasta tertinggi sepak bola tanah air musim ini.

1. Program Latihan Keras

Shin Tae-yong menjelaskan bahwa intensitas latihan memang terus dinaikkan secara bertahap demi membentuk kondisi fisik terbaik para penggawa Persija. Kendati menuai porsi latihan yang sangat berat, ia memuji dedikasi serta ketahanan mental para pemainnya dalam melahap setiap menu latihan.

Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

"Para pemain pasti merasa capek dan lelah, tetapi memang ini yang kami inginkan. Mereka cukup kelelahan, tetapi sejauh ini mampu mengatasinya dengan baik," kata Shin Tae-yong dikutip, Senin (17/8/2026).

"Jadi, secara suasana, kondisi tim sangat baik karena mereka juga mau melawan diri mereka sendiri dan terus berusaha," tambahnya.

 

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