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Igor Tolic Bahagia, 7 Pemain yang Sempat Bela Timnas Indonesia Mulai Gabung TC Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |12:55 WIB
Igor Tolic Bahagia, 7 Pemain yang Sempat Bela Timnas Indonesia Mulai Gabung TC Persib Bandung
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
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GIANYAR – Persiapan Persib Bandung menghadapi lanjutan kompetisi semakin matang setelah seluruh amunisi utamanya berkumpul di Bali. Sebanyak tujuh pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 kini telah resmi bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Persib di Bali, menjadikan total keseluruhan skuad asuhan pelatih Igor Tolic mencapai 30 pemain.

Kedatangan para penggawa Garuda ini melengkapi komposisi tim yang tengah bersiap menatap laga-laga penting berikutnya. Kehadiran mereka tentu menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi Persib dalam menjaga konsistensi performa di lapangan.

1. Skuad Persib Mulai Lengkap

Thom Haye dan Eliano Reijnders yang tiba di hotel Minggu (16/8/2026) dini hari WIB, menjadi pemain terakhir yang datang. Beberapa jam sebelumnya, atau jelang keberangkatan tim Persib ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Saddil Ramdani tiba bersama Ragnar Oratmangoen pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Begitu juga dengan Sandy Walsh, Marc Klok dan Beckham Putra Nugraha. Bahkan, Marc Klok dan Beckham sudah bermain di laga kontra Sabah FC yang berkesudahan dengan skor 3-0 dalam Dewata Challenge Series, kemarin.

Beckham Putra (Dok Persib)
Beckham Putra (Dok Persib)

Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan para pemain Timnas tersebut memang sengaja diberi dispensasi untuk tidak mengikuti TC dari awal. Pasalnya, para pemain butuh waktu untuk istirahat lebih dahulu.

"Mereka baru kembali dari Timnas dan kami memberikan mereka libur," kata Igor dilansir dari laman Persib, Minggu (16/8/2026).

 

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