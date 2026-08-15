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Daftar 14 Pemain Persib Bandung yang Absen Lawan Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |09:48 WIB
Daftar 14 Pemain Persib Bandung yang Absen Lawan Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026
Persib Bandung kehilangan 14 pemain saat melawan Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026 . (Foto: Persib.co.id)
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PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, mengatakan 14 pemainnya absen saat melawan Sabah FC di laga perdana mereka dalam Dewata Challenge Series 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Sabtu (15/8/2026) pukul 19.30 WIB. Igor Tolic mengaku tak mengambil risiko dengan menurunkan pemain-pemain yang belum bugar.

1. Empat Pemain Cedera

Sebanyak empat pemain mengalami cedera efek turun di Piala Presiden 2026, yakni Ramon Tanque, Dion Markx, Berguinho dan Luchiano Guaycochea. Selain itu, ada dua pemain Persib Bandung yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 yang dipersiapkan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, yakni Rafi Rasyiq dan Nazriel Alvaro.

Ragnar Oratmangoen belum turun melawan Sabah FC. (Foto: Instagram/@persib)
Ragnar Oratmangoen belum turun melawan Sabah FC. (Foto: Instagram/@persib)

Rekrutan baru Persib Bandung, Danijel Loncar, juga belum dalam kondisi optimal. Bek asal Kroasia ini membutuhkan waktu untuk menjadi bek andalan Maung -julukan Persib Bandung.

Melihat daftar nama di atas, sudah ada tujuh pemain yang dipastikan absen membela Persib Bandung malam ini. Bagaimana dengan tujuh nama lain? Tujuh nama sisa adalah pemain-pemain yang baru saja membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, yakni Sandy Walsh, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Saddil Ramdani, Marc Klok dan Eliano Reijnders.

"Danijel masih butuh beberapa kali latihan dan adaptasi. Pemain Tim Nasional juga kami beri waktu Hanya Lucho yang mungkin butuh sekitar 15 hari lagi untuk pemulihan. Ramon, Dion dan Berguinho menunjukkan progress baik," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (15/8/2026).

2. Buta Kekuatan Lawan

Perihal kekuatan Sabah FC, Igor Tolic mengaku masih buta. Namun, Igor Tolic dapat memberi bocoran dari sang anak didik, Saddil Ramdani.

 

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