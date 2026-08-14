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Rekam Jejak Pelatih Baru Bhayangkara FC Oscar Bruzon, Pernah Latih Timnas Negara Asia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |02:04 WIB
Rekam Jejak Pelatih Baru Bhayangkara FC Oscar Bruzon, Pernah Latih Timnas Negara Asia
Rekam Jejak Pelatih Baru Bhayangkara FC Oscar Bruzon, Pernah Latih Timnas Negara Asia (Instagram/@bhayangkarafc)
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JAKARTA - Oscar Bruzon ditunjuk menjadi pelatih baru Bhayangkara Presisi Lampung FC. Ia menggantikan posisi Paul Munster yang meninggalkan klub pada (11/8/2026) malam. 

Oscar Bruzon ditunjuk menjadi pelatih Bhayangkara FC, sehari setelah berpisah dengan Paul Munster, yang berhasil membawa klub tersebut duduk di posisi kelima klasemen akhir Super League 2025-2026. 

1. Rekam Jejak Oscar Bruzon

Lalu, siapakah Oscar Bruzon? Ia merupakan pelatih asal Spanyol. Pria berusia 49 tahun itu lahir di Vigo. 

Oscar Bruzon merupakan pelatih sarat pengalaman. Pelatih pemegang lisensi UEFA Pro ini memulai kariernya di Celta Vigo Youth pada 2009. 

Ia kemudian melanjutkan petualangannya ke menangani klub Asia Selatan seperti Sporting Goa. 

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon (Instagram/@bhayangkarafc)
Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon (Instagram/@bhayangkarafc)

Petualangannya lalu berlanjut dengan menangani Mumbai FC, New Radiant (Maladewa), hingga Bashundhara Kings (Bangladesh). 

Konstestan Liga Super India, East Bengal, menjadi klub terakhir yang ditanganinya sebelum ditunjuk menjadi pelatih Bhayangkara FC. Ia menangani East Bengal, pada periode Oktober 2024 hingga Mei 2026.

Ia juga sempat dipercaya menjadi pelatih interim Tim Nasional Bangladesh.

Sebelumnya, penunjukan Oscar Bruzon menjadi pelatih Bhayangkara FC diumumkan lewat akun media sosial. 

“Please welcome new head coach,” tulis pernyataan resmi Bhayangkara FC, dikutip Jumat (14/8/2026).

 

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