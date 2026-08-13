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Persija Jakarta Serius Hadapi TC di Thailand, Fabio Calonego: Semua demi Gelar Juara Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |15:40 WIB
Persija Jakarta Serius Hadapi TC di Thailand, Fabio Calonego: Semua demi Gelar Juara Super League 2026-2027
Pemain Persija Jakarta, Fabio Calonego. (Foto: I League)
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HUA HINPersija Jakarta tengah menggembleng kekuatan secara intensif di Thailand. Gelandang Macan Kemayoran, Fabio Calonego, menegaskan seluruh penggawa menunjukkan komitmen penuh dalam menyongsong target juara Super League musim 2026-2027.

Sebanyak 28 pemain diboyong untuk mengikuti pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung selama 13 hari, terhitung sejak 10 hingga 23 Agustus 2026. Di bawah komando pelatih Shin Tae-yong, skuad yang turut diperkuat para pemain usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ini digembleng untuk mematangkan fisik serta taktik.

1. Kekompakan Tim

Menurut Fabio Calonego, program latihan intensif ini memberikan dampak positif bagi keutuhan tim. Selain fokus melahap menu latihan di lapangan, para pemain juga memanfaatkan momen tersebut untuk mempererat hubungan emosional demi membentuk kerja sama yang solid.

“Training camp ini adalah hal yang sangat positif. Periode ini menjadi momen penting bagi kami untuk saling mengenal lebih jauh, membangun chemistry, dan yang terpenting, meningkatkan level performa kami sebagai sebuah tim,” kata Fabio Calonego dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

“Saya yakin setiap anggota tim memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Semuanya demi satu target utama, yaitu meraih gelar juara di akhir musim,” tambahnya.

Di samping kepentingan kolektif, pemain asal Brasil ini juga mematok target personal yang tinggi. Ia bertekad untuk beradaptasi secepat mungkin dengan gaya kepelatihan Shin Tae-yong sekaligus mendongkrak kebugaran fisiknya.

“Tujuan utama saya adalah untuk terus berkembang setiap hari di training camp ini, dalam setiap sesi latihan,” ujar Fabio.

 

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