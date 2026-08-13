Penyebab Kwon Chang-hoon Tak Dibawa Persija Jakarta TC di Thailand

JAKARTA – Persija Jakarta mengungkap alasan tidak memboyong rekrutan anyar asal Korea Selatan, Kwon Chang-hoon, dalam pemusatan latihan (TC) di Thailand. Ternyata, Kwon Chang-hoon cedera betis dan saat ini tengah menjalani pemulihan di Korea Selatan.

Persija tidak langsung beristirahat setelah mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan menempati posisi ketiga. Skuad Macan Kemayoran langsung melanjutkan persiapan dengan menjalani TC di Thailand sejak Senin 10 Agustus hingga Minggu 23 Agustus 2026.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, membawa 28 pemain untuk mengikuti agenda tersebut. Di dalamnya terdapat enam pemain yang sebelumnya menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Keenam pemain tersebut mendapat waktu istirahat setelah menyelesaikan tugas negara. Mereka dijadwalkan bergabung dengan Persija di Thailand pada 14 Agustus 2026.

Persija juga membawa seluruh legiun asingnya dalam TC tersebut, kecuali Kwon Chang-hoon. Absennya pemain yang sebelumnya tampil bersama Macan Kemayoran di Piala Presiden 2026 itu sempat menimbulkan tanda tanya.

Kwon Chang-hoon resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

1. Fokus Pemulihan Cedera di Korea Selatan

Kwon ternyata masih menjalani pemulihan cedera betis di Korea Selatan. Eks pemain SC Freiburg tersebut baru akan kembali bergabung setelah Persija menyelesaikan agenda TC dan tiba di Jakarta.

“Kwon Chang-hoon tengah menjalani pemulihan cedera betis (soleus strain) di Korea Selatan. Ia akan kembali bergabung bersama tim saat Persija telah kembali ke Jakarta,” tulis Persija Jakarta dalam pernyataannya, dikutip Kamis (13/8/2026).

Selain Kwon Chang-hoon, Mauro Zijlstra juga tidak dibawa Shin Tae-yong ke Thailand. Striker naturalisasi tersebut masih berada dalam tahap akhir rehabilitasi setelah mengalami cedera hamstring.