Media Vietnam Sindir Indonesia yang Tak Miliki Wakil di AFC Champions League Elite 2026-2027

KEBERHASILAN klub Vietnam, Cong An Ha Noi (CAHN) FC, dalam menembus babak utama AFC Champions League (ACL) Elite 2026-2027 memicu gelombang reaksi luas di kalangan pencinta sepak bola Asia Tenggara. Kemenangan dramatis atas wakil Australia, Adelaide United, di kandang lawan tidak hanya membanggakan publik Vietnam, tetapi turut mengundang perhatian tajam dari pendukung Timnas Indonesia.

Pasalnya, di saat wakil Vietnam sukses melenggang ke panggung terelit antarklub Asia, Indonesia justru harus menelan pil pahit karena sama sekali tidak memiliki perwakilan. Situasi kontras ini langsung memicu perbincangan hangat di berbagai forum sepak bola regional, di mana suporter Indonesia meluapkan rrasa iri dan sedih atas tertinggalnya kompetisi domestik mereka.

Sejumlah suporter secara terbuka mengakui keunggulan kualitas kompetisi di Vietnam yang dinilai jauh melampaui liga lokal mereka. Komentar-komentar jujur mengenai jurang pemisah kualitas antarklub kedua negara pun membanjiri lini masa media sosial pasca-pertandingan krusial tersebut.

1. Sindiran Telak atas Absennya Wakil Indonesia

Dalam laporan media Vietnam, The Thao 247, Rabu (12/8/2026), akun netizen bernama Deno di media social dengan tegas menyatakan bahwa liga di Vietnam kini telah berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompetisi di Indonesia. Sentimen serupa juga dilontarkan oleh akun fans base sepakbola di Indonesia yang menilai superioritas klub-klub Vietnam menjadi alasan utama mengapa sepak bola Indonesia kerap kesulitan saat berjumpa wakil Negeri Paman Ho.

CAHN FC lolos ke AFC Champions League Elite 2026-2027. (Foto: Instagram/theafchub)

Sementara itu, suporter lain bernama Ilham Malik M menyoroti ketajaman taktik serangan balik CAHN dan memperingatkan Persib Bandung untuk mewaspadai potensi ancaman tersebut di ajang ASEAN Cup Championship.

Absennya klub-klub Indonesia dalam daftar 5 perwakilan Asia Tenggara di ajang AFC Champions League Elite musim ini menjadi pukulan telak yang memicu kritik jenaka sekaligus getir dari warganet setempat. Ungkapan-ungkapan sarkastis seperti "jangan cari yang tidak ada" hingga pertanyaan berulang "di mana Indonesia?" ramai menghiasi kolom komentar forum regional.