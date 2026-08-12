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Update Transfer Rodri ke Barcelona: Negosiasi Alot meski sang Pemain Ingin Hengkang!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |03:01 WIB
Update Transfer Rodri ke Barcelona: Negosiasi Alot meski sang Pemain Ingin Hengkang!
Pemain Timnas Spanyol, Rodri. (Foto: FIFA)
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BARCELONA dan Manchester City saat ini masih intensif merundingkan transfer Rodri ke Camp Nou. Sang gelandang sebelumnya telah menegaskan hasratnya untuk berseragam Blaugrana di musim 2026-2027 sekaligus menolak pinangan Real Madrid serta tawaran perpanjangan kontrak dari Man City.

Kedua klub raksasa tersebut bertekad mencapai kesepakatan secepat mungkin demi kejelasan masa depan sang pemain. Kendati demikian, proses negosiasi ternyata tidak semulus pemberitaan di berbagai media massa.

Meski sempat dikabarkan sudah terjalin kesepakatan di antara kedua belah pihak, kenyataannya posisi tawar mereka masih alot. Barcelona sebelumnya telah melayangkan penawaran perdana senilai 50 juta euro atau sekira Rp1,028 triliun yang langsung ditolak mentah-mentah oleh klub berjuluk The Citizens tersebut.

1. Perbedaan Nilai Transfer

Menurut laporan dari Marca, Rabu (11/8/2026), dalam waktu dekat, direktur olahraga masing-masing klub dijadwalkan segera melakukan pembicaraan intensif untuk memecahkan kebuntuan. Pertemuan antara Deco dari kubu Barcelona dan Hugo Viana selaku perwakilan Manchester City diharapkan mampu mempercepat tercapainya titik temu.

Rodri. Ballon dOr 2024. ig/mancity
Rodri. Ballon dOr 2024. ig/mancity

Pihak The Citizens mematok harga minimal di angka 70 juta euro (Rp1,44 triliun) untuk melepas sang bintang lini tengah. Sementara itu, manajemen Barcelona belum bersedia menaikkan tawaran hingga menyentuh nominal yang diminta klub Inggris tersebut.

Karena itu, skema pembayaran berbasis bonus atau variabel tambahan diyakini bakal menjadi kunci krusial dalam perundingan lanjutan. Kedua petinggi klub dituntut bekerja cepat mengingat desakan waktu dari sang pelatih kepala.

 

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