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Mantan Pelatih Timnas Portugal Puji Pemain Baru Real Madrid: Dia Fenomenal!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |17:26 WIB
Mantan Pelatih Timnas Portugal Puji Pemain Baru Real Madrid: Dia Fenomenal!
Mantan Pelatih Timnas Portugal Puji Pemain Baru Real Madrid: Dia Fenomenal! (Instagram/@bernardocarvalhosilva)
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JAKARTA - Mantan pelatih Timnas Portugal, Fernando Santos, memuji rekrutan baru Real Madrid, Bernardo Silva. Ia menyebut Bernardo Silva sebagai pemain fenomenal. 

1. Puji Bernardo Silva

Real Madrid mendatangkan Bernardo Silva dengan status bebas transfer, setelah kontraknya di Manchester City berakhir. Bernardo Silva dikontrak dengan durasi 2 tahun. 

Pemain berusia 31 tahun itu telah 9 musim membela Manchester City. Ia total telah 460 kali memperkuat Manchester City dan mencetak 76 gol selama masa baktinya. 

Selama membela Manchester City, total gelandang asal Portugal itu telah memenangi 19 trofi, termasuk 5 gelar juara Liga Inggris. 

"Sebagai seorang pesepakbola, semua orang sudah mengenal Bernardo Silva. Dia memiliki kualitas yang luar biasa dan melihat permainan seperti yang hanya dimiliki oleh sedikit pemain di dunia. Standarnya sebagai pemain sangat tinggi," kata Santos yang pernah menangani timnas Portugal, melansir Sportskeeda, Rabu (22/7/2026). 

Bernardo Silva (Instagram/@bernardocarvalhosilva)
Bernardo Silva (Instagram/@bernardocarvalhosilva)

Ia pun memuji kepribadian Bernardo Silva yang disebutnya sebagai sosok yang perhatian, sopan, baik hati, dan murah senyum. 

"Dia adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah saya temui sepanjang karier saya. Real Madrid telah merekrut seorang fenomena dalam setiap arti kata," tutur Santos. 

Ia pun membantah jika Bernardo Silva telah melewati masa jayanya. Dari pantauannya di City musim lalu, Santos mengatakan Bernardo Silva masih berada dalam performa baiknya. 

"Dia masih berada di puncak kariernya dan dia akan membuktikannya," ucapnya. 

 

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Topik Artikel :
Bernardo Silva Real Madrid
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