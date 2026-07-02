Bikin Heboh, Jose Mourinho Doakan Pemain Real Madrid Segera Gugur di Piala Dunia 2026

MADRID - Pelatih anyar Real Madrid, Jose Mourinho, melontarkan kelakar kontroversial dengan mengaku ingin semua anak asuhnya bertumbangan di Piala Dunia 2026. Alasan di balik doa nyeleneh pelatih berusia 63 tahun itu sangat pragmatis, agar para bintang Los Blancos bisa pulang lebih awal untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim klub.

Mourinho resmi kembali menduduki kursi kepelatihan Real Madrid setelah 13 tahun bertualang ke berbagai klub, menggantikan posisi Alvaro Arbeloa yang didepak. Tugas berat kini menanti juru taktik kawakan asal Portugal tersebut demi mengembalikan kejayaan sang raksasa Spanyol.

1. Ambisi Kumpulkan Skuad Secepatnya

Real Madrid baru saja melewati dua musim yang kelam dan mengecewakan tanpa raihan satu pun trofi mayor. Demi memutus tren negatif tersebut, Mourinho diwajibkan merombak susunan pemain sekaligus meredam berbagai drama ruang ganti yang sempat merusak keharmonisan tim musim lalu.

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Mengingat skala pekerjaan yang sangat besar, mantan pelatih AS Roma itu sangat berambisi untuk segera bekerja dengan para pilar utamanya. Saat berbicara dalam siniar Beast Mode On bersama Adebayo Akinfenwa, Mourinho secara blak-blakan mengungkapkan harapannya yang egois terkait turnamen di Amerika Utara tersebut.

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"Anda ingin mendengar kebenaran? Saya ingin para pemain Real Madrid kalah dan segera pergi berlibur. Karena saya ingin anak-anak itu kembali secepatnya untuk pramusim," ujar Mourinho, melansir dari Sportbible, Kamis (1/7/2026).

2. Rencana Transfer Madrid

Sesuai jadwal, Mourinho akan mulai memimpin latihan perdana Real Madrid di Valdebebas pada 14 Juli 2026 mendatang. Tanggal tersebut terhitung enam hari lebih cepat sebelum partai final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan bergulir pada 20 Juli 2026.