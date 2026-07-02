Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bikin Heboh, Jose Mourinho Doakan Pemain Real Madrid Segera Gugur di Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |00:05 WIB
Bikin Heboh, Jose Mourinho Doakan Pemain Real Madrid Segera Gugur di Piala Dunia 2026
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

MADRID - Pelatih anyar Real Madrid, Jose Mourinho, melontarkan kelakar kontroversial dengan mengaku ingin semua anak asuhnya bertumbangan di Piala Dunia 2026. Alasan di balik doa nyeleneh pelatih berusia 63 tahun itu sangat pragmatis, agar para bintang Los Blancos bisa pulang lebih awal untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim klub.

Mourinho resmi kembali menduduki kursi kepelatihan Real Madrid setelah 13 tahun bertualang ke berbagai klub, menggantikan posisi Alvaro Arbeloa yang didepak. Tugas berat kini menanti juru taktik kawakan asal Portugal tersebut demi mengembalikan kejayaan sang raksasa Spanyol.

1. Ambisi Kumpulkan Skuad Secepatnya

Real Madrid baru saja melewati dua musim yang kelam dan mengecewakan tanpa raihan satu pun trofi mayor. Demi memutus tren negatif tersebut, Mourinho diwajibkan merombak susunan pemain sekaligus meredam berbagai drama ruang ganti yang sempat merusak keharmonisan tim musim lalu.

Baca Juga:
baca_juga

Mengingat skala pekerjaan yang sangat besar, mantan pelatih AS Roma itu sangat berambisi untuk segera bekerja dengan para pilar utamanya. Saat berbicara dalam siniar Beast Mode On bersama Adebayo Akinfenwa, Mourinho secara blak-blakan mengungkapkan harapannya yang egois terkait turnamen di Amerika Utara tersebut.

Kylian Mbappe mencetak dua gol di laga Prancis vs Senegal FrenchTeam
Kylian Mbappe mencetak dua gol di laga Prancis vs Senegal FrenchTeam

"Anda ingin mendengar kebenaran? Saya ingin para pemain Real Madrid kalah dan segera pergi berlibur. Karena saya ingin anak-anak itu kembali secepatnya untuk pramusim," ujar Mourinho, melansir dari Sportbible, Kamis (1/7/2026).

2. Rencana Transfer Madrid

Sesuai jadwal, Mourinho akan mulai memimpin latihan perdana Real Madrid di Valdebebas pada 14 Juli 2026 mendatang. Tanggal tersebut terhitung enam hari lebih cepat sebelum partai final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan bergulir pada 20 Juli 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227630/link_live_streaming_timnas_inggris_vs_timnas_kongo_di_32_besar_piala_dunia_2026_ada_di_artikel_ini-TqAd_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Inggris vs Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026: Awas Mata-Mata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227676/simak_prediksi_timnas_portugal_vs_timnas_kroasia_di_32_besar_piala_dunia_2026-OgGp_large.jpg
Prediksi Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Perpisahan Legenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227658/berikut_lima_tim_debutan_terbaik_di_piala_dunia-sTM4_large.jpg
5 Tim Debutan Terbaik di Piala Dunia, Nomor 1 Langsung Peringkat 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227653/didier_deschamps_terharu_dipeluk_kylian_mbappe_saat_selebrasi_gol-2PCR_large.jpg
Didier Deschamps Terharu Dipeluk Kylian Mbappe saat Selebrasi Gol
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/07/01/11/1723513/messi-pemersatu-ronaldo-biang-masalah-portugal-sif.jpg
Messi Pemersatu, Ronaldo Biang Masalah Portugal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/51/3227638/prediksi_skor_timnas_inggris_vs_kongo_di_piala_dunia_2026_england-Qjna_large.jpg
Prediksi Skor Timnas Inggris vs Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026: Harry Kane Menggila Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement