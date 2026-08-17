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Andoni Iraola Pusing, Liverpool Terancam Kehilangan 9 Pemain Bintang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |04:01 WIB
Andoni Iraola Pusing, Liverpool Terancam Kehilangan 9 Pemain Bintang
Pelatih Liverpool, Andoni Iraola. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
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MENJELANG ditutupnya bursa transfer musim panas 2026 pada 1 September mendatang, Liverpool dihadapkan pada situasi yang pelik. Klub berjuluk The Reds tersebut dikabarkan harus melepas hingga sembilan pemain demi merampingkan skuad utama mereka sebelum mendatangkan amunisi baru.

Aktivitas transfer Liverpool pada musim panas ini terbilang minim jika dibandingkan dengan rival-rival Liga Inggris lainnya. Mereka baru mendatangkan dua pemain, yaitu winger Victor Munoz dari Osasuna serta bek Barcelona, Ronald Araujo yang merapat dengan status pinjaman.

Padahal, Liverpool telah kehilangan tiga pemain kunci yang hengkang secara gratis akhir musim lalu. Ketiga pemain penting tersebut adalah Mohamed Salah, Ibrahima Konate, serta Andrew Robertson yang meninggalkan Anfield.

Krisis skuad ini bermula dari regulasi pembatasan jumlah pemain senior berusia di atas 21 tahun. Kehadiran Ronald Araujo membuat slot pemain non-homegrown Liverpool kini telah mencapai batas maksimal 17 tempat dalam skuad berisi 25 orang.

Secara keseluruhan, The Reds kini memiliki 31 pemain senior yang harus didaftarkan untuk paruh pertama musim ini. Angka tersebut tentu melebihi batas regulasi Liga Inggris yang hanya memperbolehkan 25 pemain terdaftar.

1, Masalah Rumit di Liga Champions

Situasi semakin rumit ketika Liverpool harus mempersiapkan skuad untuk tampil di ajang Liga Champions 2026-2027. Di kompetisi Eropa, batas maksimal pendaftaran tersebut bahkan membengkak hingga 33 pemain karena dua nama tambahan.

Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni wajib didaftarkan karena tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam List B. Berbeda dengan aturan domestik, regulasi UEFA untuk List B memiliki kriteria usia dan masa pengabdian yang sangat ketat.

Pemain hanya bisa masuk List B Liga Champions jika lahir pada atau setelah 1 Januari 2005 serta telah membela klub selama dua tahun berturut-turut sejak usia 15 tahun. Alternatif lainnya adalah masa bakti tiga tahun berturut-turut termasuk durasi peminjaman satu tahun.

 

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