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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris Nyatakan Manchester City Bersalah atas Pelanggaran Keuangan, Gelembungkan Pendapatan hingga USD1 Miliar!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |06:59 WIB
Liga Inggris Nyatakan Manchester City Bersalah atas Pelanggaran Keuangan, Gelembungkan Pendapatan hingga USD1 Miliar!
Liga Inggris Nyatakan Manchester City Bersalah atas Pelanggaran Keuangan, Gelembungkan Pendapatan hingga USD1 Miliar! (Dok Manchester City)
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JAKARTA - Manchester City dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 tuduhan pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Liga Inggris. CEO Liga Inggris, Richard Masters, mengonfirmasi hal ini pada Selasa (29/9/2026). Ia menyatakan, temuan tersebut menunjukkan Manchester City secara sistematis melanggar aturan Liga Inggris selama hampir satu dekade.

1. Manchester City Bersalah

Putusan panel independen menyatakan Manchester City mengatur kontrak palsu dengan mitra komersial untuk mendongkrak pendapatan komersial secara artifisial, melansir ESPN, Rabu (30/9/2026). Manchester City juga menyerahkan laporan keuangan yang tidak akuratuntuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta melanggar batas pengeluaran Premier League dan UEFA secara "signifikan".

Klub berjuluk The Citizens itu dinyatakan bersalah karena telah menggelembungkan pendapatan komersial klub sebesar £830 juta (USD1,08 miliar) antara tahun 2009 dan 2018. Dalam dokumen pernyataan sepanjang 1.545 halaman itu, Liga Inggris menyatakan sanksi akan diputuskan dalam sidang terpisah yang digelar komisi independen. Manchester City menghadapi kemungkinan pengurangan poin dalam jumlah besar dan denda, dengan Liga Inggris memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terberat berupa pengeluaran klub dari liga.

City senantiasa membantah melakukan kesalahan dan menyatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa mereka "kecewa dan terkejut" dengan putusan tersebut. Klub menegaskan akan mengajukan banding atas putusan itu dan menyatakan akan berjuang "tanpa henti" untuk membersihkan nama mereka.

City dituduh melakukan serangkaian pelanggaran keuangan dari tahun 2009 hingga 2018. Manchester City bertransformasi menjadi kekuatan global yang memecahkan rekor serta memenangkan berbagai gelar Liga Inggris dan Liga Champions.

Manchester City
Manchester City

Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup kegagalan dalam memberikan informasi keuangan yang akurat dan pengajuan angka yang digelembungkan untuk kesepakatan sponsor dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, serta penyembunyian pembayaran dan pelanggaran aturan keuangan yang ditetapkan oleh Liga Inggris dan UEFA (badan pengatur sepak bola Eropa). Aturan keuangan ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan klub agar tidak membelanjakan dana melebihi kemampua. 

Pada periode 2009 dan 2018, Manchester City melaporkan total pendapatan komersial sebesar 949,94 juta poundsterling (USD1,25 miliar) dari sponsor asal Abu Dhabi. Namun, panel menemukan hanya 119,25 juta poundsterling (USD157 juta) dari jumlah tersebut yang benar-benar dibayarkan oleh pihak sponsor.

 

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Topik Artikel :
Manchester City Liga Inggris
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