Manchester United Gagal Kalahkan Fulham, Michael Carrick Bawa-Bawa Manchester City!

PELATIH Manchester United, Michael Carrick, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah skuad asuhannya bermain 1-1 dengan Fulham dalam lanjutan pekan kelima Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 20 September 2026 malam WIB. Michael Carrick mengatakan Manchester United dijauhi dewi fortuna dalam beberapa laga terakhir.

Dalam laga semalam, Manchester United tampil dominan. Penguasan bola Setan Merah mencapai 58 persen, berbanding 42 persen milik tuan rumah. Namun, penguasaan bola yang tinggi itu tidak otomatis membuat Manchester United memenangkan pertandingan.

Marcus Rashford saat dikawal pemain Fulham. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Manchester United malah membuat gol bunuh diri pada menit 63 lewat Lisandro Martinez. Beruntung pada menit 89, Manchester United mencetak gol penyama kedudukan via aksi Matheus Cunha.

“Perasaannya campur aduk. Kecewa adalah perasaan pertama yang muncul. Kami datang untuk memenangkan pertandingan. Menurut saya, di sebagian besar pertandingan kami melakukan lebih dari cukup untuk meraih kemenangan melalui permainan menyerang kami,” kata Michael Carrick dalam konferensi pers pascalaga.

1. Puji Kiper Lawan

Michael Carrick juga mengangkat topi kepada kiper Fulham Bernd Leno. Ia menilai Leno layak mendapatkan predikat Man of the Match.

“Kiper mereka menjadi Man of the Match. Ia melakukan penyelamatan-penyelamatan yang sangat-sangat bagus untuk membuat timnya tetap bertahan dalam pertandingan. Kami juga dua kali membentur tiang," tegas Michael Carrick.