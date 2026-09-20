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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Murka Arsenal Dibantai Brighton 3-0: Hasil dan Performa Sangat Mengecewakan!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |16:02 WIB
Mikel Arteta Murka Arsenal Dibantai Brighton 3-0: Hasil dan Performa Sangat Mengecewakan!
Mikel Arteta Murka Arsenal Dibantai Brighton 3-0: Hasil dan Performa Sangat Mengecewakan! (Dok Arsenal)
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JAKARTA - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, murka dengan penampilan anak asuhnya saat dikalahkan Brighton and Hove Albion 3-0! Ia menyoroti hasil dan performa yang mengecewakan dalam laga tersebut. 

1. Brighton Bantai Arsenal

Kedua tim bertemu pada pekan kelima Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan itu digelar di kandang Brighton & Hove Albion di Stadion American Express, Sabtu (19/9/2026) malam. 

Tim tuan rumah unggul 2 gol pada babak pertama. Kedua gol itu dicetak Pascal Gross pada menit ke-31 dan Charalampos Kostoulas pada menit ke-45. Kedua gol itu dicetak dari tendangan di luar kotak penalti. 

Gol ketiga Brighton & Hova Albion Chema Andres pada menit ke-57. Ia berhasil mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan dari sepak pojok yang dilepaskan Pascal Gross. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. 

2. Arteta Kecewa

Ini merupakan kekalahan terbesar Arsenal di Liga Inggris dalam 3 musim terakhir. Mikel Arteta kecewa dengan hasil dan performa tim asuhannya. 

"Hasil dan performa yang sangat mengecewakan," ujarnya, melansir Sky Sports, Minggu (20/9/2026).  

Arsenal vs Brighton (Dok Arsenal)
Arsenal vs Brighton (Dok Arsenal)

Ia pun memuji tim lawan yang disebutnya tampil lebih baik. 

"Pujian penuh untuk Brighton atas cara mereka bermain dan menjalani pertandingan ini. Mereka berada satu tingkat di atas kami dalam hal-hal mendasar permainan. Mereka selalu lebih cepat dalam duel pertama, situasi lanjutan, maupun perebutan bola kedua, dan mereka membangun permainan dari situ," tuturnya. 

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti timnya ketika menguasai bola di daerah sendiri. Ketika menguasai bola, Declan Rice dan kawan-kawan kesulitan melepaskan tekanan yang diberikan tim tuan rumah. 

 

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