Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Brighton vs Arsenal, Manchester United Kalah Lagi Lawan Fulham?

Simak jadwal Liga Inggris 2026-2027 pekan ini yang dijamin seru (Foto: Arsenal)

JADWAL Liga Inggris 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Brighton & Hove Albion akan menjamu Arsenal. Sementara, Manchester United bakal menghadapi Fulham di kandang lawan.

Liga Inggris 2026-2027 memasuki pekan kelima. Ini menjadi laga terakhir sebelum jeda interanasional pertama yang berlangsung 21 September hingga 7 Oktober alias hampir dua minggu!

1. Dibuka Brentford vs Chelsea

Rangkaian pekan kelima Liga Inggris 2026-2027 akan dibuka dengan laga Brentford vs Chelsea. Duel tersebut akan digelar di Stadion G-Tech Community, London, Inggris, Sabtu 19 September 2026 dini hari WIB.

Lalu, duel seru akan tercipta pada pukul 21.00 WIB. Brighton bakal menjamu Arsenal di Stadion American Express, Falmer. The Seagulls berharap bisa menghentikan laju sempurna The Gunners.

Sementara, Arsenal tidak bisa berleha-leha. Sebab, pesaing berat, yakni Manchester City, akan mendapat lawan yang lebih ringan di pekan kelima ini.

Pasukan Enzo Maresca dijadwalkan menjamu Sunderland di Stadion Etihad, Manchester, Minggu 20 September 2026 pukul 20.00 WIB. Tiga poin hampir pasti jadi milik The Citizens.