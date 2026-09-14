Viral! Phil Foden Ejek Suporter Manchester United dengan Gestur Jari Usai Manchester City Menang 1-0

MANCHESTER – Derby Manchester di Old Trafford menyisakan cerita panas tidak hanya dari atas lapangan hijau, tetapi juga dari lorong stadion. Gelandang Manchester City, Phil Foden, tertangkap kamera memberikan gestur sindiran kepada para suporter Manchester United yang mengejeknya.

Pemain jebolan akademi Man City itu melewati sore yang sangat dramatis dalam kemenangan tipis 1-0 timnya atas rival sekota, di laga lanjutan Liga Inggris 2026-2027, pada Minggu 13 September 2026. Meski diganjar kartu merah pada babak pertama, semangat Foden sama sekali tidak luntur setelah membawa pulang tiga poin penting.

Insiden bermula ketika Foden diusir keluar lapangan oleh wasit Michael Oliver pada menit ke-23. Ia mendapat kartu merah langsung setelah kehilangan kendali dan menendang kapten Manchester United, Bruno Fernandes, saat terjatuh di atas rumput.

Hukuman tersebut menjadikan Foden sebagai pemain Man City pertama yang menerima kartu merah dalam laga derby sejak tahun 2006. Kendati demikian, ia tetap meninggalkan stadion dengan kepala tegak sembari meladeni provokasi publik Old Trafford.

Phil Foden ejek fans Manchester United

1. Gestur 1-0 dan Sambutan Musuh

Saat berjalan menuju bus tim usai pertandingan, Foden langsung mendapatkan sambutan yang sangat tidak ramah dari sekelompok pendukung Setan Merah yang berdiri di pinggir jalan.

Tanpa gentar, pemain berusia 26 tahun tersebut membalas ejekan tersebut dengan mengarahkan gestur skor "1-0" menggunakan jarinya selama lebih dari 10 detik di hadapan para suporter sebelum akhirnya masuk ke dalam kendaraan.

2. Komentar Jujur Enzo Maresca

Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, tidak berusaha menutupi atau membela tindakan anak asuhnya secara berlebihan. Juru taktik asal Italia itu secara terbuka mengakui bahwa keputusan wasit untuk mengusir Foden sudah sangat tepat.