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Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |00:01 WIB
Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta
Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta (Dok Okezone/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Momen hangat terlihat saat Mantan Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, memeluk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026). Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1.

1. Apresiasi Pramono

Pelukan tersebut, kata Diky, menjadi bentuk apresiasi untuk Pramono kerena telah meyakinkan pihak kepolisian agar laga tersebut digelar di Jakarta. Sebab menghadirkan pertandingan Persija vs Persib di Ibu Kota menurutnya bukanlah perkara mudah. 

"Alhamdulillah kita harus berterima kasih kepada salah satu orang yang berani untuk menyakinkan pihak kepolisian bahwa pertandingan ini bisa berjalan dengan lancar di Jakarta. Jadi terima kasih kepada Pak Gubernur atas kerja kerasnya dan juga kerelaannya meyakinkan pihak kepolisian untuk Persija main di Jakarta lawan Persib bandung," kata Diky.

Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam laga Persija vs Persib ini. Menurutnya kemenangan Persija atas Persib ini patut dirayakan. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang kepada Jakmania, kepada Persija, kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam semuanya terima kasih. Sekali lagi terimakasih kepada pemain Persija yang sudah membalas kerja kerasnya Jakmania dengan meraih kemenangan," ucapnya.

Persija vs Persib Bandung (Aldhi Chandra)
Persija vs Persib Bandung (Aldhi Chandra)

2. Senang Persija Menang

Diky mengaku sangat bahagia dengan kemenangan Persija. Bahkan, suaranya sampai habis karena terus berteriak selama pertandingan.

"Perasaannya mah kalau enggak senang kayak bukan The Jak aja gitu, seneng bangetlah bukannya seneng lagi. Senang banget, suara gua sampai habis karena teriak diakhir pertandingan. Alhamdulillah kita rayakan," tuturnya.

 

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