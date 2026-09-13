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Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Menang Dramatis, PSM Makassar Nyaris Kalah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |18:05 WIB
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Menang Dramatis, PSM Makassar Nyaris Kalah
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Menang Dramatis, PSM Makassar Nyaris Kalah (Instagram/@persita_official)
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JAKARTA - Pertandingan dramatis tersaji pada pekan kedua Super League 2026-2027 pada Minggu (13/9/2026) sore. Persita Tangerang menang tipis atas Java United, sementara PSM Makassar terhindar kekalahan dari Arema FC. 

1. Persita vs Java United

Persita Tangerang menjamu Java United di Stadion Utama Sport Center, Tangerang. Tim asuhan Carlos Pena itu menang tipis 3-2 atas tim tamu. 

Tuan rumah membuka keunggulan lewat tandukan Alexandre Ramalingom pada menit ke-15. Tim tamu langsung bereaksi. 

Gol penyama kedudukan berhasil diciptakan lewat tendangan penalti David da Silva pada menit ke-36. Penyerang berusia 36 tahun itu kemudian membawa Java United unggul pada menit ke-38 lewat tandukannya. Skor 1-2 bertahan hingga babak pertama berakhir.  

Pada babak kedua, tim tuan rumah menaikkan intensitas serangan. Namun, gol yang ditunggu-tunggu baru tiba pada menit-menit terakhir pertandingan. Rayco Rodriguez Medina mencetak gol pada menit ke-89 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. 

Saat pertandingan akan berakhir, Persita Tangerang akhirnya mencetak gol kemenangan. Adalah Aleksa Andrejic yang mencetak gol pada menit ke-90+6. 

2. PSM vs Arema FC 

Pertandingan lainnya tidak kalah dramatis. PSM Makassar berhasil terhindar dari kekalahan lewat gol di menit-menit akhir. 

Stevan Jevtoski PSM vs Arema FC (Instagram/@psm_makassar)
Stevan Jevtoski PSM vs Arema FC (Instagram/@psm_makassar)

Bertanding di Stadion Gelora BJ Habibie, PSM Makassar justru tertinggal lebih dulu. Arema sempat unggul 2 gol lewat Gabriel Silva pada menit ke 29 dan Gustavo Franca pada menit ke-35. Jelang turun minum, Stefan Jevtoski memperkecil ketertinggalan lewat titik penalti. 

 

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