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Java United Percaya Diri Permalukan Persita Tangerang di Pekan Kedua Super League 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |07:05 WIB
Java United Percaya Diri Permalukan Persita Tangerang di Pekan Kedua Super League 2026-2027
Fabio Lefundes saat memberi arahan kepada pemain Java United. (Foto: Media Java United)
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PENYERANG Java United, Gustavo Almeida, optimistisnya timnya akan menang atas Persita Tangerang. Laga lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027 digelar di Banten International Stadium pada Minggu (13/9/2026) mulai pukul 15.30 WIB.

“Kami datang dengan persiapan yang matang. Semoga kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik yang sudah dipersiapakan selama satu pekan terakhir dan membawa pulang tiga poin," kata penyerang Java United Gustavo Almeida dalam konferensi pers jelang laga.

1. Java United dalam Kondisi Siap

Java United siap bungkam Persita Tangerang

Pelatih Java United FC, Fabio Lefundes, mengatakan timnya dalam kondisi siap untuk menampilkan permainan terbaik di lapangan.

“Kami memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi dan memaksimalkan persiapan menghadapi laga besok (hari ini),” ucap Lefundes.

Meski begitu, Lefundes tetap mewaspadai kekuatan Persita yang sebelumnya mampu mencuri satu poin dari markas PSIM Yogyakarta. Juru taktik asal Brasil itu menilai Pendekar Cisadane juga memiliki keuntungan karena akan bermain kandang. Namun, ia memastikan anak asuhnya bakal tetap berjuang keras meraih demi meraih hasil positif.

“Tim pelatih sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan Persita. Para pemain kami juga dalam keadaan siap untuk pertandingan besok,” kata Lefundes.

Lebih lanjut, pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan, “Kami akan berjuang keras dalam setiap pertandingan, baik laga kandang maupun tandang. Semoga, besok (hari ini) dapat menjadi tontonan yang bagus untuk dinikmati penonton,” lanjut eks juru taktik Borneo FC.

 

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