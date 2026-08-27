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Ramon Tanque Gabung Persita Tangerang Usai Tak Masuk Skuad Persib Bandung?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:27 WIB
Ramon Tanque Gabung Persita Tangerang Usai Tak Masuk Skuad Persib Bandung?
Ramon Tanque dikabarkan bergabung dengan Persita Tangerang usai namanya tak masuk skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@ramon_tanque98)
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TANGERANG – Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, angkat bicara soal rumor Ramon Tanque bergabung dengan timnya jelang Super League 2026-2027. Apalagi, sang pemain sudah tidak masuk skuad Persib Bandung untuk musim depan.

Nama Ramon Tanque menghilang dari daftar skuad Persib Bandung musim depan. Padahal, pesepakbola berpaspor Brasil itu masih terikat kontrak hingga 2028.

1. Berkomentar

Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)

Ramon langsung dirumorkan bergabung dengan Persita yang masih memiliki slot pemain asing. Pena lalu angkat bicara mengenai kabar tersebut.

"Tidak. Saya tidak ingin berkomentar mengenai pemain lain yang saat ini tidak bersama kami," kata Pena dalam peluncuran tim di Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

2. Masih Terbuka

Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu mengaku timnya masih terbuka untuk mendatangkan legiun asing anyar. Tapi, ia enggan berkomentar mengenai pemain yang tergabung dengan tim lain.

"Kami selalu terbuka untuk mendatangkan pemain yang bisa meningkatkan kualitas skuad. Namun, saya tidak akan berkomentar mengenai pemain lain," kata Pena.

 

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