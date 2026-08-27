Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027: Hadapi Persija Jakarta Pekan Kedua dan 27!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |16:10 WIB
Jadwal Lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027: Hadapi Persija Jakarta Pekan Kedua dan 27!
Simak jadwal lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027 sudah diketahui di laman resmi I.League. Sejumlah partai sengit siap menanti termasuk menghadapi Persija Jakarta di pekan kedua dan ke-27.

Persib memasuki Super League 2026-2027 dengan status juara bertahan. Tentu, Maung Bandung jadi sasaran semua kesebelasan untuk dikalahkan.

1. Pekan Pertama Super League 2026-2027

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Pasukan Igor Tolic akan mengawali perjuangan mereka menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, di pekan pertama. Duel itu dijadwalkan berlangsung Minggu 6 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Setelah itu, duel akbar langsung menghampiri Persib. Maung Bandung dijadwalkan menyambangi Jakarta untuk menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu 12 September 2026.

Lawan sulit lain hadir jelang jeda internasional. Persib dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September 2026 di kandang lawan. Laskar Kalinyamat adalah satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Pangeran Biru musim lalu.

Persib akan menutup putaran pertama dengan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion GBLA pada Minggu 27 Desember 2026. Tapi, mereka bakal mengawali paruh kedua Super League 2026-2027!

Ya, Persib akan berhadapan dengan Borneo FC pada Rabu 3 Februari malam WIB, sebagai partai tunda pekan ke-13. Setelah itu, mereka langsung menyambangi markas Dewa United pada Minggu 7 Februari!

Pekan padat lainnya akan hadir di matchday 28 hingga 30 yang hanya berjarak empat hari per pertandingan! Persib dijadwalkan menghadapi Borneo FC (30 April), Garudayaksa FC (4 Mei), dan PSM Makassar (8 Mei).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238576/bambang_pamungkas-8Zqi_large.jpg
Manajemen Persija Jakarta Panggil Shin Tae-yong, Bahas Perburuan Pemain Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238563/bambang_pamungkas-Vr0K_large.jpg
Respons Resmi Manajemen Persija Jakarta Terkait Polemik Kenaikan Harga Tiket Peluncuran Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238554/persija_jakarta-AF2B_large.jpg
Harga Tiket Melambung Tinggi, The Jakmania Resmi Boikot Acara Peluncuran Skuad Persija Jakarta di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238531/persija_jakarta_vs_persib_bandung-lhWq_large.jpg
PSSI Dukung Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/26/51/1743049/gelar-kamp-latihan-di-thailand-begini-persiapan-timnas-indonesia-jelang-kualifikasi-piala-asia-u20-2027-bkd.webp
Gelar Kamp Latihan di Thailand, Begini Persiapan Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2027
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/26/timnas_voli_putri_indonesia_2.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Lolos 8 Besar AVC Continental 2026, Iran Jadi Ujian Berikutnya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement