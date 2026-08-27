Jadwal Lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027: Hadapi Persija Jakarta Pekan Kedua dan 27!

JADWAL lengkap Persib Bandung di Super League 2026-2027 sudah diketahui di laman resmi I.League. Sejumlah partai sengit siap menanti termasuk menghadapi Persija Jakarta di pekan kedua dan ke-27.

Persib memasuki Super League 2026-2027 dengan status juara bertahan. Tentu, Maung Bandung jadi sasaran semua kesebelasan untuk dikalahkan.

1. Pekan Pertama Super League 2026-2027

Pasukan Igor Tolic akan mengawali perjuangan mereka menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, di pekan pertama. Duel itu dijadwalkan berlangsung Minggu 6 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Setelah itu, duel akbar langsung menghampiri Persib. Maung Bandung dijadwalkan menyambangi Jakarta untuk menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu 12 September 2026.

Lawan sulit lain hadir jelang jeda internasional. Persib dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September 2026 di kandang lawan. Laskar Kalinyamat adalah satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Pangeran Biru musim lalu.

Persib akan menutup putaran pertama dengan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion GBLA pada Minggu 27 Desember 2026. Tapi, mereka bakal mengawali paruh kedua Super League 2026-2027!

Ya, Persib akan berhadapan dengan Borneo FC pada Rabu 3 Februari malam WIB, sebagai partai tunda pekan ke-13. Setelah itu, mereka langsung menyambangi markas Dewa United pada Minggu 7 Februari!

Pekan padat lainnya akan hadir di matchday 28 hingga 30 yang hanya berjarak empat hari per pertandingan! Persib dijadwalkan menghadapi Borneo FC (30 April), Garudayaksa FC (4 Mei), dan PSM Makassar (8 Mei).