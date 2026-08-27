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Respons Resmi Manajemen Persija Jakarta Terkait Polemik Kenaikan Harga Tiket Peluncuran Tim

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:23 WIB
Respons Resmi Manajemen Persija Jakarta Terkait Polemik Kenaikan Harga Tiket Peluncuran Tim
Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta akhirnya angkat bicara merespons polemik kenaikan harga tiket acara peluncuran skuad menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang sempat menuai protes keras dari para suporter setianya.

Klarifikasi resmi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, di Kantor Persija pada Kamis (27/8/2026), menyusul rencana agenda launching yang dirangkaikan dengan laga uji coba kontra klub Australia, Brisbane Roar, di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Polemik ini sebelumnya mencuat setelah publik menyoroti banderol harga tiket untuk pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania yang dipatok Rp150 ribu untuk tribun bawah dan Rp130 ribu untuk tribun atas, mengalami kenaikan dibanding laga uji coba musim lalu kontra Arema FC yang dijual Rp100 ribu hingga Rp130 ribu.

Mewakili manajemen klub, Bambang Pamungkas menegaskan The Jakmania bukan sekadar konsumen bagi Persija Jakarta. Menurut pria yang akrab disapa Bepe itu, kelompok suporter memiliki ikatan historis dan emosional yang kuat dengan klub.

“Saya mewakili manajemen menyampaikan bahwa yang beredar selama ini bahwa The Jakmania adalah customer itu tentu tidak demikian. Kita tentu menganggap The Jakmania sebagai suporter kita yang sama-sama dari awal secara historis memiliki ikatan batin yang kuat untuk bertarung atau berjuang atas nama Kota Jakarta. Jadi statement atau apa yang beredar di media sosial itu menurut saya tidak tepat,” kata Bambang kepada awak media, termasuk Okezone di Kantor Persija, Kamis (27/8/2026).

Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Chiangrai United (Foto: Instagram/@persija)

1. Klarifikasi Kenaikan Harga

Bambang kemudian meluruskan informasi mengenai kenaikan harga tiket yang ramai dibahas di media sosial. Dia menjelaskan harga yang diumumkan melalui platform resmi Persija merupakan tiket yang dijual secara daring, bukan seluruh alokasi tiket untuk The Jakmania.

 

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