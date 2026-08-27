Persib Bandung Tak Bisa Minta Tunda Pertandingan Super League 2026-2027 jika Lolos AFC Champions League 2 2026-2027

PERSIB Bandung tak bisa menunda pertandingan Super League 2026-2027 jika melaju jauh di AFC Champions League 2 2026-2027. Menurut Direktur Utama ILeague Ferry Paulus, jadwal Super League 2026-2027 yang sudah dirilis telah disepakati seluruh kontestan, termasuk Persib Bandung dan Borneo FC yang akan mewakili indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Sekadar diketahui, Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger FC di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026 malam WIB. Jika menang atas Manila Digger FC, Persib Bandung tergabung di Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bersama FC Seoul, Melbourne Victory dan The Cong-Viettel.

Persib Bandung menanti lawan di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)

Sementara Borneo FC tergabung di Grup D AFC Challenge League 2026-2027. Bertindak sebagai tuan rumah, skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- akan menantang One Taguig, Tainan City dan pemenang playoff.

1. Minta Masukan Seluruh Klub

Mulai 4-5 bulan lalu, ILeague sudah memperkenalkan sistem penjadwalan kepada seluruh kontestan Super League. ILeague menggunakan sistem komputerisasi seperti yang digunakan J-League dan Ligue 1 Prancis.

Setelah itu, ILeague meminta masukan klub, apakah jadwal yang mereka susun sudah benar-benar pas bagi para kontestan. Setelah meminta masukan dari 16 klub dan dinilai aman, barulah ILeague meminta masukan dari Persib Bandung dan Borneo FC yang menjadi wakil Indonesia di Asia.

“Setelah mendapatkan itu semua, terakhir kita baru melakukan komunikasi dan negosiasi terhadap Persib Bandung dan Borneo FC. Nah itu sudah clear dan jadwal ini tidak berubah meskipun recovery rest-nya hanya tiga hari atau empat hari,” lanjut Ferry Paulus.