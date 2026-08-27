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Dewa United Gelar Uji Coba Tertutup Kontra Brisbane Roar di Banten International Stadium

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:27 WIB
Dewa United Gelar Uji Coba Tertutup Kontra Brisbane Roar di Banten International Stadium
Dewa United bakal hadapi Brisbane Roar. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
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SERANG Dewa United diagendakan melakoni pertandingan persahabatan melawan klub asal Australia, Brisbane Roar, di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten pada Kamis (27/8/2026). Duel uji coba tersebut dipastikan berlangsung secara tertutup tanpa kehadiran penonton di stadion.

Langkah tersebut diambil guna menjaga kerahasiaan taktik serta strategi yang hendak diterapkan oleh kedua kesebelasan. Di samping itu, format pertandingan tertutup diyakini mampu memberikan keleluasaan bagi jajaran pelatih dalam menguji skema permainan secara optimal tanpa intervensi pihak luar.

"Laga kontra Brisbane Roar FC akan digelar secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum. Dewa United mengimbau seluruh #AnakDewa untuk tidak datang ke area pertandingan dan memberikan ruang bagi tim untuk menjalani laga ini sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pernyataan resmi manajemen Dewa United, dikutip dari laman I.League, Rabu (26/8/2026).

Bagi skuad Dewa United, agenda ini menjadi momen krusial guna mematangkan kesiapan taktik sebelum mengarungi kompetisi Super League 2026-2027. Peningkatan kekompakan antar-pemain pun menjadi fokus utama demi mencapai performa maksimal jelang bergulirnya laga perdana pada awal September 2026 mendatang.

Brisbane Roar akan menghadapi Persija Jakarta dan Dewa United (Foto: Brisbane Roar)
Brisbane Roar akan menghadapi Persija Jakarta dan Dewa United (Foto: Brisbane Roar)

1. Persiapan Serius Brisbane Roar

Di sisi lain, kubu Brisbane Roar juga menatap laga ini dengan tingkat serius yang tinggi. Tim asuhan pelatih Michael Valkanis tersebut memboyong sebanyak 26 pemain terbaiknya ke Indonesia, termasuk mantan gelandang Timnas Korea Selatan yang berpengalaman, Nam Tae-hee.

Lawatan ke Tanah Air ini dimanfaatkan oleh Brisbane Roar sebagai bagian penting dari rangkaian persiapan pramusim menyongsong kompetisi baru A-League. Ajang kasta tertinggi sepak bola Australia tersebut dijadwalkan baru akan mulai bergulir pada pertengahan bulan Oktober mendatang.

 

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