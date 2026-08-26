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Java United FC Dipermalukan 0-3 oleh Persipura Jayapura, Fabio Lefundes Tak Senang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |08:47 WIB
Java United FC Dipermalukan 0-3 oleh Persipura Jayapura, Fabio Lefundes Tak Senang
Suasana laga Java United vs Persipura Jayapura di laga uji coba. (Foto: Instagram/java.utd)
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KLUB kontestan Super League 2026-2027, Java United FC, harus mengakui keunggulan lawannya usai takluk dari tim Championship Persipura Jayapura dengan skor telak 0-3 dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan pemanasan tersebut dihelat di Stadion Kebo Giro, Boyolali, pada Selasa 25 Agustus 2026.

Hasil minor ini sekaligus mencatatkan kekalahan perdana bagi Java United sepanjang rangkaian laga uji coba pramusim mereka. Sebelumnya, Kepodang Emas –julukan Java United– telah melakoni tiga uji tanding dengan catatan positif, yakni imbang 1-1 kontra Semen Padang FC, menang tipis 1-0 atas Persis Solo, serta membungkam Madura United FC dengan skor 2-0.

1. Catatan Penting dari sang Pelatih

Pelatih kepala Java United, Fabio Lefundes, secara terbuka meluapkan kekecewaannya atas kekalahan yang diderita anak asuhnya, namun ia menegaskan bahwa esensi dari laga uji tanding adalah memantau kesiapan seluruh elemen skuad. Pelatih asal Brasil itu memastikan telah mengantongi berbagai catatan krusial untuk segera dievaluasi.

“Tentu hasil yang tidak menyenangkan, namun pertandingan uji coba bukan soal hasil. Semua pemain diturunkan, dan saya memang tidak ingin ada pemain yang cedera karena kompetisi sudah dekat," kata Fabio dilansir dari laman ileague, Rabu (26/8/2026).

Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)
Java United vs Persipura Jayapura. (Foto: Instagram/java.utd)

"Hanya, kami punya banyak catatan terkait bagaimana kami bermain dan poin apa saja yang tidak sesuai dengan persiapan yang kami lakukan," tambahnya.

Java United FC sendiri merupakan klub dengan identitas baru yang pada musim sebelumnya berbendera Malut United FC. Transformasi identitas mulai dari perubahan nama, logo, hingga perpindahan home base dari Ternate ke Semarang telah resmi disahkan oleh PSSI lewat Kongres Biasa 2026.

 

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