Tetap di Bawah Naungan I League, PT LUI Matangkan Arah Baru Kompetisi Championship 2026-2027

JAKARTA – PT Liga Utama Indonesia (PT LUI) dipastikan tetap memegang peran sebagai operator resmi untuk kompetisi Championship musim 2026-2027. Meskipun demikian, badan hukum pengelola kompetisi ini berada di bawah naungan i.League atau PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

General Manager i.League, Budiman Dalimunthe, mengungkapkan PT LUI sebetulnya telah bertindak sebagai operator Championship sejak musim sebelumnya. Demi mematangkan operasional tersebut, PT LUI baru saja meresmikan agenda tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Grand Sheraton Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin 24 Agustus 2026.

1. Pemisahan Badan Hukum

Budiman Dalimunthe menjelaskan PT LUI merupakan anak perusahaan dari PT LIB. Langkah pemisahan operator kompetisi ini ditempuh agar ajang Super League serta Championship dapat terkelola secara jauh lebih profesional dengan fokus bisnis yang berbeda.

"Tahun lalu dibentuk. Selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia baru. Perlahan nanti lebih mandiri dengan entitas bisnisnya terpisah. Jadi, perlahan terjadi pemisahan badan hukum (operator) Super League maupun Championship," kata Budiman Dalimunthe di Jakarta, dikutip Rabu (26/8/2026).

General Manager iLeague Budiman Dalimunthe (Andri Bagus)

"Untuk RUPSLB tahunan semua agenda, baik agenda kegiatan, agenda bisnis, keuangan, disetujui oleh pemilik saham ya. Pemilik saham ada 21, PT Liga Indonesia Baru dan 20 klub yang kompetisi musim lalu," tambahnya.

Budiman menambahkan bahwa RUPSLB kali ini juga diselenggarakan akibat adanya dinamika pergeseran kepemilikan saham dari klub-klub peserta. Hal tersebut merujuk pada proses promosi dan degradasi antar-level kompetisi yang baru saja usai.

"Kemudian di RUPSLB setelah terjadi pergeseran kepemilikan saham, yang promosi kan pindah ke PT LIB, digantikan oleh tiga klub atau 3 yang degradasi dari Super League ke Championship," ucap Budiman.