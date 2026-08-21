Shin Tae-yong: Persija Jakarta Wajib Tampil Maksimal Lawan Chiangrai United

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menilai anak asuhnya masih belum maksimal pada pertandingan uji coba pertama di Thailand. Shin Tae-yong ingin Persija Jakarta yang sempurna pada laga uji coba kedua.

Persija Jakarta diketahui tengah melakoni pemusatan latihan (TC) di Thailand. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- memantapkan diri menjelang Super League 2026-2027.

Rayhan Hannan cetak dua gol kemenangan Persija atas Police Tero. (Foto: Media Persija)

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Tak hanya berlatih, Shin Tae-yong juga mengawal anak asuhnya untuk melakoni dua pertandingan uji coba. Pada laga uji coba pertama yang digelar pada Rabu (19/8/2026) lalu, Persija mampu mengalahkan klub divisi kedua Liga Thailand, Police Tero dengan skor 2-1.

Shin Tae-yong menilai saat itu kondisi fisik para pemain masih belum sempurna karena latihan berat sebelumnya. Namun, Shin cukup senang dengan perkembangan anak asuhnya.

"Meskipun setelah latihan fisik tubuh para pemain saat ini masih terasa berat, mereka tetap menunjukkan usaha untuk melaluinya," tutur Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (21/8/2026).

"Tubuh memang masih terasa berat saat ini, tetapi secara fisik tenaga para pemain sudah jauh lebih bertambah,” tambah pelatih asal Korea Selatan itu.