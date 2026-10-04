Arema FC Fokus Asah 2 Skema Permainan saat Jeda Kompetisi

MALANG - Arema FC memanfaatkan jeda kompetisi Super League 2026-2027 untuk memperkuat organisasi permainan. Arema FC fokus mengasah 2 sistem permainan.

1. Asah 2 Skema

Asisten pelatih Arema FC, Andre Caldas mengatakan tim menggunakan sekitar 70 persen area lapangan dalam sesi latihan.

"Kami fokus memantapkan kekompakan tim serta menerapkan sistem permainan yang akan kami gunakan, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami juga sangat menekankan aspek penguasaan bola,” ujar asisten pelatih asal Brasil itu, melansir laman iLeague, Minggu (4/10/2026).

Penguasaan bola menjadi salah satu perhatian Arema FC setelah menjalani pertandingan di pekan sebelumnya. Dia menyebut aspek tersebut telah menjadi pembahasan bersama pelatih kepala Marcos Santos yang saat ini sedang berada di Brasil.

Arema FC bermain 1-1 dengan Persik Kediri aremafcofficial

“Jadi, itulah fokus latihan kami yakni meningkatkan kekompakan, pertahanan, dan penguasaan bola saat kami memegang bola,” kata mantan asisten pelatih Nautico itu.

Selain itu dalam sesi latihan, Arema FC juga tidak terpaku pada satu pola. Tim pelatih mencoba dua sistem permainan secara bergantian.

Pendekatan tersebut dilakukan agar pemain terbiasa menjalankan instruksi dalam situasi yang berbeda.

“Tidak, tidak, tidak. Kali ini ya, ada dua sesi yang berbeda. Sekali lagi, kami fokus pada penguasaan bola dalam sistem permainan yang kami terapkan. Kami memiliki dua sistem permainan. Jadi, kami berganti-ganti di antara keduanya," ujar Andre Caldas.