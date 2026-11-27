Waspadai Daya Juang Garudayaksa FC, Shin Tae-yong Instruksikan Pemain Persija Kerja Lebih Keras di Laga HUT Ke-98

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengingatkan anak asuhnya untuk tidak sedikit pun meremehkan kekuatan Garudayaksa FC jelang bentrokan kedua tim. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan tim tamu datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin dari markas skuad Macan Kemayoran.

Pertemuan kedua tim ini merupakan bagian dari rangkaian pekan ke-11 Super League 2026-2027. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu 28 November 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Waspadai Tren Positif dan Misi Kado HUT Persija

Shin Tae-yong menilai Garudayaksa FC merupakan kesebelasan yang dihuni banyak pemain berkualitas dan sarat pengalaman. Terlebih lagi, calon lawan Persija itu sedang dalam tren positif karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir.

Pertandingan ini juga terasa kian spesial bagi Persija karena bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) klub yang ke-98. Rizky Ridho dan kolega membidik kemenangan penuh sebagai kado manis bagi pendukung setia mereka.

Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)

“Garudayaksa memang merupakan tim yang kami temui di awal musim dan juga sempat menjalani laga uji coba bersama kami, tetapi mereka tidak bisa lagi disamakan dengan tim di awal musim maupun saat beruji coba dulu," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).

"Sekarang mereka telah berubah menjadi tim yang sangat bagus,” tambahnya.