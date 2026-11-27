Kata Mariano Peralta soal Duet Maut dengan Luka Menalo di Lini Depan Persib Bandung

Mariano Peralta mengakui punya hubungan yang bagus dengan Luka Menalo di lini depan Persib Bandung (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)

BANDUNG – Mariano Peralta sadar betul koneksinya dengan Luka Menalo di lini depan Persib Bandung menuai decak kagum dari penggemar. Tapi, ia mengaku punya relasi yang baik dengan beberapa pemain lain.

Pelan tapi pasti, Peralta mulai ganas bersama Persib. Total, pemain berpaspor Argentina itu telah mencetak delapan gol dan empat assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi.

Terbaru, Peralta menyumbang satu gol dalam kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul 3-1 di AFC Champions League 2 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November 2026 malam WIB.

1. Data

Tak hanya Peralta, Menalo pun ikut mencatatkan namanya di papan skor. Kedua pemain ini tengah menjadi sorotan dari Bobotoh karena chemistry yang dinilai apik sehingga disebut sebagai duet maut.

Berkaca dari data, dua dari delapan gol Peralta merupakan assist dari Menalo. Sementara, satu kreasi darinya berhasil dikonversi menjadi gol oleh pemain berpaspor Kroasia tersebut.

"Saya punya koneksi yang bagus dengan Luka, tentu saja, semua orang bisa melihatnya,” kata Peralta, mengutip dari laman resmi I.League, Jumat (27/11/2026).